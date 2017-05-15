台鐵營運獎金併專業加給案 估5/20可核定6/1上路

2017-05-15 20:05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵企業工會爭取的營運獎金併專業加給案，從最早4月25日要核定至今都還沒下文，台鐵企工理事長張文正表示，對於台鐵局提出獎金直接併入專業加給，及台鐵企工提出獎金並加給後員工每月增加600元方案，於今日協商已獲共識；決議折衷處理並由台鐵局再報新案給交通部後再呈給行政院核定，預計5月20日前可核定，並於6月1日起實施。

今日在立法委員陳其邁、鍾孔炤、蕭美琴協調下，最終員工可加薪金額應該會比600元少，但詳細情況還要等台鐵局依照預算去精算，不過可確定的是員工薪水一定會增加。張文正強調，所有抗爭手段都已準備好，最後期限就是520，在那之前沒有核定的話，5月20日當天一定會有抗爭動作，首先就是讓要坐高鐵的旅客沒有接駁車可搭，不過依目前狀況看來，抗爭手段可以先暫緩。

台鐵局表示，協商達共識後，台鐵局這週會再提出讓員工接受，且全年增加金額不會太高的折衷方案報給交通部，相信大家都有共識的情況下，這個案子可以很快核定。