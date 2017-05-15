澎湖漢光演習精彩震撼 縣府搶攻觀光商機

澎湖漢光演習預演在山水沙灘，舉行裝甲車搶灘。（記者劉禹慶攝）

2017-05-15 19:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖漢光33號演習即將在25日登場，軍方分別在9、16日舉行實彈演練，並在10、13、14及17日假太武營區舉行新式武器展示，加上市區處處可見裝甲重機迷彩進駐，軍事氣氛濃厚，澎湖縣政府也大力宣傳搶攻觀光商機。

近日來澎湖海上國際花火節升空，燦爛花火吸引不少觀光人潮，而漢光演習集合陸海空三軍精銳武器，各種實彈射擊讓人大開眼界，精彩及震撼度更勝花火節，尤其2次預演的山水沙灘，軍方僅在堤防內拉起封鎖線，許多遊客及民眾就在堤防邊目睹壯盛軍威，現場感受視覺及聽覺饗宴。

第二場預演即將在16日登場，也是正式演習前最後一場搶灘預演，由於演習當日國家最高統帥蔡英文總統抵澎督師，演習不對外開放，民眾若要近距離欣賞國軍新式武器及海軍陸戰隊搶灘英姿，建議把握最後一場預演，但要注意交通管制時間，最好能在上午8時30分前抵達現場，才能避免被擋在封鎖線外，失去大飽眼福的機會。

另外國軍新式武器展也剩17日最後一場，上午9至12時在太武營區展開，除了由澎防部戰鼓及精銳部隊蛙人戰技操演外，現場也開放武器參觀，包括藝人李蒨蓉合影風波的阿帕契直昇機、黑鷹直昇機及眼鏡蛇直昇機、標槍及刺針飛彈等多項國軍裝備，讓民眾近距離觀賞新式武器之美，而蛙人部隊更吸引民眾爭相合影。