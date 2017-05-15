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配合新南向 南市教育局：東南亞語今年輔導納選修

教育局長陳修平表示，該局已輔導南市所屬完全中學，於106學年度將東南亞第二外語納入選修。（記者蔡文居攝）

2017-05-15  19:20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員林宜瑾今天針對高中第二外語選修提出質詢，她主張配合新南向政策，增設東南亞語言選項，讓台南的孩子在國際化語言的學習上，有更多的選擇。

教育局長陳修平表示，台南市104學年度國小有10所開設越南語，105學年度增為20所。市府今年已經在進行新住民母語的師資培訓計畫，包括越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨等7國語言，培訓期程自106年4月至10月﻿。

她說，目前最大的問題是缺乏師資，因為不只會說還要會教，南市培訓的腳步，應該是全國走的最快的。同時，今年也輔導南市所屬的4所完全中學，於106學年度將東南亞第二外語納入選修。

林宜瑾表示，今年3月份，市長賴清德率領成大等12所大專院校代表，前往東南亞國家招生，跳脫了許多大專院校在招生來源上著重於中國學生的框架，並且配合新南向政策，將招生源往東南亞的國際學生擴展，另外也因為印、馬兩國宗教信仰多為穆斯林，台南市也規劃配合學校提出宗教、飲食等認證配套，林宜瑾議員對此放眼國際的格局表示大力肯定。

林宜瑾表示，高中作為大學教育的前哨站與重要銜接階段，在台南市的高中第二外語選修的配合上，市立高中僅設有日語，要求教育局應加強輔導，配合新南向，將東南亞語納入第二外語選修，相信未來台南不管在高等教育、社會文化等層面上，都能更多元與理解、尊重不同文化。

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  • 市議員林宜瑾主張配合新南向政策，應增設東南亞語言做為第二外語選修的選項。（記者蔡文居攝）

    市議員林宜瑾主張配合新南向政策，應增設東南亞語言做為第二外語選修的選項。（記者蔡文居攝）

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