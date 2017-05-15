遭知名飲料店逼接電話後開除 聽障生受辱痛哭
北市一間知名連鎖手搖飲爆職場歧視，強逼一名聽障生接聽電話，最後仍將其解雇，引發外界強烈抨擊。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者楊雅民攝）
〔即時新聞／綜合報導〕北市一間知名連鎖手搖飲爆職場歧視，一名盧姓聽障生到該飲料店打工，在投遞履歷時就已確切告知雇主因聽力問題無法接電話，但到職才第3天，便遭雇主威脅接電話訂單，否則就開除。最後盧生勉強度過了5個小時，仍被解雇，遂將遭遇PO上PTT。而該加盟飲料店則表示對方指控不實將追究法律責任，但總部則另發聲明稿與之切割，表示將會徹查此事。
就讀台大的盧姓男同學因本身患有聽覺障礙，在應徵知名連鎖飲料店時，已在履歷內告知因加裝人工電子耳，因此無法配合接聽電話的任務，當時雇主表示聽力溝通不成問題，仍將其錄用，但才到職第3天，便因一名外送同事發生車禍，而要他接替接電話的工作，盧生當時表明家中有電話擴音設備，明天可以帶來，但老闆卻語帶威脅表示：「如果不能成功電話接單，這份工作就有可能不保喔！」還問他「你真的聽不到嗎？」
據《上報》報導，盧生將電子耳從原先的靈敏度8調到靈敏度16，在暈眩不適下勉強接了數通電話，從早上9點撐到下午2點，最後還是遭老闆當場解雇，並只發給前2日薪資。
盧生遭解雇後因感覺受辱滿腹委屈，走著走著便忍不住放聲大哭。事後在朋友協助下於PTT發文，希望台灣企業提供真正友善的就業環境，不要再有下一個身障歧視，並沉痛的說：「一個人的弱勢，並不能成為他在這社會不適任的理由。」
遭指控的連鎖飲料店則透過律師發表聲明稿，反控盧生毀其商譽、指控不實，將訴諸法律途徑解決此事。但公司總部則在稍早前另發聲明與該間連鎖店做切割，表示將會徹查「聽障人士職場霸凌與歧視事件」，在釐清事件後將另行說明。
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