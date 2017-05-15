期待台灣更多反饋 科技公司捐價值千萬的鑄造軟體

屏科大獲贈30套總價值1000萬的「C3P Cast-Designer LT鑄造流道設計與模擬分析軟體」。（記者邱芷柔攝）

2017-05-15 20:58

〔記者邱芷柔／屏東報導〕在電腦時代，如何讓軟體成為最佳助手是發展產業的關鍵，C3P Software與Allspark火種源科技公司，今天捐贈屏東科技大學車輛系，共30套總價值1000萬的「C3P Cast-Designer LT鑄造流道設計與模擬分析軟體」，期待透過台灣學術單位的使用反饋與交流，為鑄造產業加值。

屏科大車輛系主任蔡建雄說，半年前學校先購買了這套軟體，在使用過程不斷提供使用意見給廠商，廠商認為給予的反饋相當好，意外開啟這次合作，獲得軟體捐贈，對學生未來學習及就業實用上都有相當大的幫助。

C3P Software軟件亞太技術支持中心總經理梁震宇說，傳統鑄造業已經進入智能化時代，過去鑄造業以師傅帶師傅的方式傳承經驗，現在透過軟體，不僅能進行設計，還能運算並做全方位的修正，綜合知識管理與運用，提升鑄造效率。

梁震宇說，這是首次與台灣學校合作，透過捐贈軟體，除了期待未來有更多學子能投身工業研發，也代表業界對人才的渴望。

C3P Software 是專業從事工程應用模擬分析的軟體設計公司，包括鑄造工藝和鈑金沖壓成型設計與分析軟體，已在美國俄亥俄州、日本理研、印度和中國建立4個研發機構，為全球24個國家、逾600家工業客戶提供專業軟體技術方案與服務。

屏科大校長戴昌賢也表示，鑄造和工業研發這條長遠的路，通常是時間愈久愈厲害，且必須透過共同激盪創新，才能與業界緊密結合。