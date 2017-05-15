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台中慈濟醫院「急性後期照護計劃」 榮總及衛福部醫護團隊取經

各榮民總醫院與衛生福利部立醫院醫護團隊，參訪台中慈濟醫院定急性後期照護中心實施情況。（台中慈濟醫院提供）

2017-05-15  20:32

〔記者歐素美／台中報導〕腦中風患者的「急性後期照護計劃」是重要的健保政策，台中慈濟醫院急性後期照護中心成立3年，成效卓越，各榮民總醫院與衛生福利部立醫院醫護團隊，今天皆派員參訪，肯定急性後期照護中心「以病人為中心」的努力與巧思，認為該院日間照護與護理之家成果不輸日本。

「急性後期照護計劃」（Post-accute Care，簡稱PAC）以腦中風病患為對象，在急性治療結束後的黃金治療期給予積極、密集的復健照護，強化醫療資源配置率，並與長期照護接軌，達成早日恢復功能與返家目的。

各榮民總醫院與衛生福利部立醫院醫護團隊共34人，今天在台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭率隊下，參觀台中慈濟醫院與慈濟理之家。台中慈濟醫院復健科主任蔡森蔚簡報指出，台中慈濟醫院結合復健科醫師、護理師、營養師、社工師與藥劑師等成立「急性後期照護中心」，從103年至今年3月，從各大醫學中心轉入個案達130人，結合跨專業團隊的整合性照護模式，提供多元化照護服務，對於有復健潛力個案，提供高強度及整合性復健，促進恢復功能自主及最大生活自理能力，以返回社區居住為目標，不論是生活自理能力、行走功能等都有明顯提升。

慈濟護理人員利用報廢材料組裝的環保創意教具，環保經濟又實用，更讓參訪人員眼睛一亮，例如捲筒式衛生紙的空筒加上長橡皮筋，即可量身訂作為訓練肌力使用；廢料、海綿也可化身強化手腕力量的教具等。

台中慈濟醫院並在6樓開設「腦中風戰鬥營」，由復健師帶動及設計活動，從體適能、健腦、坐臥到站立，藉由每個訓練環節讓長者能夠自立自主。

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  • 台中慈濟醫院護理之家提供老人及病患舒適健康的空間及活動設計。（台中慈濟醫院提供）

    台中慈濟醫院護理之家提供老人及病患舒適健康的空間及活動設計。（台中慈濟醫院提供）

  • 慈濟護理人員利用報廢材料組裝的環保創意教具，環保經濟又實用。（台中慈濟醫院提供）

    慈濟護理人員利用報廢材料組裝的環保創意教具，環保經濟又實用。（台中慈濟醫院提供）

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