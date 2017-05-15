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噴藥殺荔枝椿象殃及蜜蜂 中市議員憂影響生態
2017-05-15 19:06
議員蘇柏興、張瀞分、賴朝國、張廖乃綸（由左至右）指出，荔枝椿象已入侵公園、學校。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕荔枝椿象大肆危害，不僅影響荔枝收成，台中市議員表示，使用農藥毒殺椿象的同時，也殃及蜜蜂，造成蜜蜂大量死亡，恐將造成生態失衡。也有議員指出，椿象已入侵住家、公園、登山步道，市府應加強宣導與防治。
市議會今天進行業務質詢，荔枝椿象肆虐問題引起多位議員關切。議員謝志忠、張玉嬿表示，他們接獲蜂農陳情，果農大量噴灑農藥來對付椿象，卻讓無辜的蜜蜂受害，不僅蜂蜜採收率不到3成，由於蜜蜂是農作物開花授粉的重要媒介，蜜蜂大量死亡將嚴重危害農業生態系統。
議員賴朝國則指出，事實上，荔枝開花結果後，蜜蜂才會來，所以只要開完花結完果就可噴藥。
另外，議員蘇柏興、張瀞分表示，荔枝椿象危害遠比市府想像的還要嚴重，現在已入侵公園、學校、行道樹、登山步道等，到處都是，學生甚至發現衣服上有椿象的卵，而椿象會釋放毒液，很多家長非常驚恐到服務處陳情。議員蔡雅玲前幾天也在住家發現椿象產卵，她要求市府應盡速成立專案小組，並加強宣導，減少民眾恐慌。
農業局長王俊雄表示，據研究指出，荔枝椿象已具有越冬能力，加上全球暖化、平均氣溫升高，使得影響範圍迅速擴大，而荔枝開花結果在由春入夏時，剛好是椿象產卵期，因此受影響情形較嚴重；而為減少荔枝椿象造成的危害，應減少使用農藥，趕快全面運用生物性防治法，如椿象的天敵－平腹小蜂，因為平腹小蜂會寄生在荔枝椿象的卵，使卵無法孵化，可有效減少荔枝椿象的數量。
至於蜂農的損失，王俊雄說，已向農委會爭取比照天然災害救助補助蜂農，市府也建議防檢局禁用益達胺、類尼古丁等蜂毒較高的農藥。
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