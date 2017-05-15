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2對新人 參加「純白婚禮」 展現台日友好交流

台中市兩對新人至日本參加純白婚禮。（台中市觀旅局提供）

2017-05-15  20:29

〔記者歐素美／台中報導〕台中市2對新人在副市長林依瑩陪同下，參加日本長野縣駒根市著名的「純白婚禮」，其中，新人宋柏誼、吳致萱自製2分鐘台中觀光推廣影片及贈送「駒根台中友好」的DIY彩繪煎餅給駒根市；新人柯秉辰及邱芳瑩則自彈自唱創作歌曲，讓日方感受台中人的熱情。

台中市連續7年遴選兩對新人前往日本參加「純白婚禮」，駒根市長杉本幸治也將新人生的小孩當成孫子看待，日前造訪台中市時特地與6個台灣孫子相見歡，得知今年新人邱芳瑩的肚中已有喜，第7個孫子即將誕生，相當開心。

新人宋柏誼、吳致萱表示，有機會在雪地裡舉辦純白婚禮，在海拔2千多公尺上的雪峰，由駒根市長杉本幸治、台中市副市長林依瑩證婚，終身難忘，「駒根市已經變成我的娘家！」希望以後每年都能「回娘家」。

宋柏誼、吳致萱並在出發前自製2分鐘的台中觀光推廣影片，並DIY彩繪煎餅，上面寫著「駒根台中友好」贈送駒根市，讓日方感受台中人的熱情。

另一組新人柯秉辰及邱芳瑩，柯秉辰曾兩次獲校園歌唱比賽冠軍，也是業餘創作歌手，駒根市的美景使他靈感湧現，當場為駒根市創作專屬歌曲，並在歡迎晚宴上自彈吉他獻唱，讓來賓深受感動。

觀光旅遊局長陳盛山表示，台中與駒根市交流以純白婚禮為起點，將積極成今年秋季台中對松本機場的包機首航、推動學生教育旅行、於登山健行、兩地旅客互訪交流、農特產品相互推廣及企業互訪等。

林依瑩表示，台中市政府一定會全力促成台中對松本機場包機在今年秋季首航，也會持續支持純白婚禮及台中聯合婚禮等主題活動，促進國際交流。

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  • 宋柏誼與吳致萱表示，已將日本駒根市當成娘家，希望未來每年都能回娘家一次。（吳致萱提供）

    宋柏誼與吳致萱表示，已將日本駒根市當成娘家，希望未來每年都能回娘家一次。（吳致萱提供）

  • 宋柏誼與吳致萱DIY彩繪煎餅贈送日方，表達台日友好情誼。（吳致萱提供）

    宋柏誼與吳致萱DIY彩繪煎餅贈送日方，表達台日友好情誼。（吳致萱提供）

  • 吳致萱在出發前往日本前DIY彩繪煎餅，以贈送日本駒根市。（吳致萱提供）

    吳致萱在出發前往日本前DIY彩繪煎餅，以贈送日本駒根市。（吳致萱提供）

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