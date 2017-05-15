桃園又傳勒索病毒 商場受害報警

2017-05-15 19:02

〔記者余瑞仁／桃園報導〕勒索病毒「WannaCry」肆虐全球，桃園市繼高中生受害報警後，八德區一家知名商場也傳中鏢，商場人員因監視器系統電腦出現異狀，發現中鏢，廠商拒絕匯款、重灌軟體後恢復正常，事後向警方報案。警方表示，今天已將案件移交刑事局調查。

八德警分局於13日接獲廠商報案，完成蒐證後今天將案件移交刑事局調查。警方調查指出，該賣場監視器是封閉系統，研判是更新軟體或安裝其他軟體時被病毒襲擊。

業者報案表示，上星期商場的資安監控系統發現有不明IP的外部連結，透過網路鎖住商場監視器系統，隨後發現資安監控系統的防火牆有入侵的外部病毒系統，還好病毒未綁到公司電腦主機，資安人員隨即重灌監視器系統，再將防火牆升級防範，並向警方報案，並無損失。