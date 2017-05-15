2017新北市國際鼓藝節 21日新莊體育場盛大開幕

2017-05-15 18:29

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市國際鼓藝節準備開跑，文化局今年特別和「第九屆台灣國際打擊樂節」合作，力邀來自英國、法國、俄羅斯、泰國、黎巴嫩、烏茲別克、匈牙利等不同國家的國際頂尖樂手來台演出。2017新北市國際鼓藝節將在5月21日於新莊體育場陽光草坪盛大開幕，由優人神鼓領銜主演。

5月21日的開幕演出由優人神鼓主演，第九屆台灣國際打擊樂節－《天才x魔幻》也將於該場次演出。《天才x魔幻》以被稱為最接近宇宙聲響的「飛碟鼓」而聞名；同場此另也安排來自英國的馬拉卡擊樂二重奏，帶來各式改編和原創敲擊樂作品。民眾當天可自由入場。

文化局長林寬裕表示，今年特別加入了爵士鼓主題，期待為民眾帶來東西融合、傳統新潮的節奏饗宴；文化局近年來也在鼓藝教學領域著力，本次邀請到御鼓坊的老師陳文吉為雙溪國小、光華國小、長安國小的學童們進行鼓藝教學，且將在鼓藝節中演出；新店國小這次也將演出「百人擊鼓」，展現平常練習的成果。