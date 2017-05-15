| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

2017新北市國際鼓藝節 21日新莊體育場盛大開幕

2017-05-15  18:29

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市國際鼓藝節準備開跑，文化局今年特別和「第九屆台灣國際打擊樂節」合作，力邀來自英國、法國、俄羅斯、泰國、黎巴嫩、烏茲別克、匈牙利等不同國家的國際頂尖樂手來台演出。2017新北市國際鼓藝節將在5月21日於新莊體育場陽光草坪盛大開幕，由優人神鼓領銜主演。

5月21日的開幕演出由優人神鼓主演，第九屆台灣國際打擊樂節－《天才x魔幻》也將於該場次演出。《天才x魔幻》以被稱為最接近宇宙聲響的「飛碟鼓」而聞名；同場此另也安排來自英國的馬拉卡擊樂二重奏，帶來各式改編和原創敲擊樂作品。民眾當天可自由入場。

文化局長林寬裕表示，今年特別加入了爵士鼓主題，期待為民眾帶來東西融合、傳統新潮的節奏饗宴；文化局近年來也在鼓藝教學領域著力，本次邀請到御鼓坊的老師陳文吉為雙溪國小、光華國小、長安國小的學童們進行鼓藝教學，且將在鼓藝節中演出；新店國小這次也將演出「百人擊鼓」，展現平常練習的成果。

廣告
  • 2017新北市國際鼓藝節將在5月21日於新莊體育場陽光草坪盛大開幕。（新北市政府文化局提供）

    2017新北市國際鼓藝節將在5月21日於新莊體育場陽光草坪盛大開幕。（新北市政府文化局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：2017新北市國際鼓藝節 21日新莊體育場盛大開幕


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.