快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
2017新北市國際鼓藝節 21日新莊體育場盛大開幕
2017-05-15 18:29
〔記者李雅雯／新北報導〕新北市國際鼓藝節準備開跑，文化局今年特別和「第九屆台灣國際打擊樂節」合作，力邀來自英國、法國、俄羅斯、泰國、黎巴嫩、烏茲別克、匈牙利等不同國家的國際頂尖樂手來台演出。2017新北市國際鼓藝節將在5月21日於新莊體育場陽光草坪盛大開幕，由優人神鼓領銜主演。
5月21日的開幕演出由優人神鼓主演，第九屆台灣國際打擊樂節－《天才x魔幻》也將於該場次演出。《天才x魔幻》以被稱為最接近宇宙聲響的「飛碟鼓」而聞名；同場此另也安排來自英國的馬拉卡擊樂二重奏，帶來各式改編和原創敲擊樂作品。民眾當天可自由入場。
文化局長林寬裕表示，今年特別加入了爵士鼓主題，期待為民眾帶來東西融合、傳統新潮的節奏饗宴；文化局近年來也在鼓藝教學領域著力，本次邀請到御鼓坊的老師陳文吉為雙溪國小、光華國小、長安國小的學童們進行鼓藝教學，且將在鼓藝節中演出；新店國小這次也將演出「百人擊鼓」，展現平常練習的成果。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲
- （影音）余天奔豬哥亮靈堂被擋 呆坐路邊崩哭
- 全國少棒錦標賽 台南市隊旗開得勝
- 蛋糕放哪喬不攏 一家四口被捷藍航空趕下機
- 博焱不必自嗨 渡邊直美忙搶錢沒空理你
- MLB》160公里火球直擊左膝無礙 薛哲9球連飆三空振（影音）
- 8年前瞻建設 國發會：提供31-38萬人次工作機會
- 馬德里網賽納達爾5度摘冠 本季紅土全勝
- 勒索病毒來襲 調查局籲：不要繳贖金
- 糾結18年…豬哥亮癌逝 謝金燕悲痛萬分
- 債主變恩公！豬哥亮楊登魁2家人債情大糾葛
- MLB》「基特跳」向前輩致敬 國民透納美技搏滿堂彩（影音）
- 夜賞「火龍果花」 東山遊客驚豔
- 敢呼豬哥亮巴掌的她 嘆「豬一生沒接班人了」
- 砂石車與休旅車車禍 6人輕重傷送醫
- 蔡琴母親節獻唱 鐵粉媽台下過節
- 嘉義春茶開始評選 產量減2成
- 霸佔道路攬客 日月潭將取締
- 待遇差很大！議員嘆：母親節熱鬧滾滾、父親節冷冷清清
- 蔡英文臉書悼豬哥亮 「是台灣人的共同記憶」
- 高凌風金援豬哥亮跑路 報恩後天堂相遇
- 101歲阿公玩高空跳傘 刷新世界紀錄！
- 南庄農夫市集 半年不到全撤攤
- 星期專訪》蔡：進入建設年 拚有效執行
- 竊賊囂張上網拍賣贓物 警扮買家面交逮人
- 成功路封7個月了 商家怨撐不下去
- 美英挺陸一帶一路計畫 德國態度有保留
- 破解北韓特工暗號? 日網友命中搗彈時間
- 殷仔練投卡卡 歸期無時間表
- 勒索病毒擴散全球 紐澳老神在在
- 豬哥亮賣命拍戲拖病情 背後原因超鼻酸
- 開賓士跑車到蘇花公路 駕駛不見疑跳崖
- （影音）豬哥亮為何拒絕大家探病 兒謝順福說...
- 路平減少開挖 竹市整合15建案
- MLB》「永遠的洋基隊長」 基特2號球衣今正式退休
- 葉俊榮︰社宅助年輕人第一哩路
- （影音）也太暖了吧？ TWICE娜璉吸金絕招曝光
- MLB》「捕魚」成功了？基特不願鬆口、隊友舉雙手贊成
- 民團轟「坦克車」式審查 立院外撒冥紙反前瞻
- 尹玲／流盪於古老驛站拱頂廳堂的相聚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2017新北市國際鼓藝節 21日新莊體育場盛大開幕
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分