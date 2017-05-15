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看過來！ 全彰化最繁忙的國道箱涵週三通車

2017-05-15  18:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是這一天！全彰化交通最繁忙的國道車行箱涵─和美東谷路國道車行箱涵，今天完成通車履勘，敲定17日上午7點正式通車！

串連彰化、和美地區重要的和美東谷路國道車行箱涵，由於銜接彰化市金馬路與和美彰新路，被民眾視為通往國道1號、國道3號的交通便道，尤其是上下班交通尖峰期間，金馬路常常是動彈不得，不少人就以東谷路作為替代道路，有效紓解市區交通。

東谷路國道車行箱涵拓寬工程今天進行通車履勘，立委王惠美、和美鎮長阮厚爵、縣議員林宗瀚與林庚壬，以及多位代表、里長都到場關心，希望拓寬工程既然在4月底就完工，就應該儘早通車。

今天履勘發現，由於東谷路原本是台糖廢鐵道，經過爭取後台糖才同意無償提供土地，但附帶條件就是作為運動休閒之用，所以設有自行車道，連帶穿越國道車行箱涵部分，在拓寬完成後也串連了自行車道，為了避免機車騎士誤闖，除了畫上自行車圖案以外，地方建議要增加交通標誌與防撞桿，明天將趕工完成，以確保後天如期通車。

原本地方反映，認為在國道車行箱函設立自行車道，不如就作為機慢車道，但由於除了車行箱涵以外的東谷路都沒有機慢車道，如此一來，反而會更加危險，決定在拓寬後的車行箱涵兩側，仍作為自行車道。

東谷路國道車行箱涵拓寬工程，在去年2月開工，今年4月完工，封路施工前後加起來約5個多月了，不少民眾都期待拓寬車行箱涵早日通車。

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  • 串連彰化、和美的東谷路國道車行箱涵，確定17日通車。（記者劉曉欣攝）

    串連彰化、和美的東谷路國道車行箱涵，確定17日通車。（記者劉曉欣攝）

  • 出彰化東谷路國道車行箱涵後進入金馬路，因路幅比箱涵窄，目前只能以交通標誌提醒用路人當心。（記者劉曉欣攝）

    出彰化東谷路國道車行箱涵後進入金馬路，因路幅比箱涵窄，目前只能以交通標誌提醒用路人當心。（記者劉曉欣攝）

  • 東谷路國道車行箱涵有自行車道，為避免機車闖入，將在道路上用文字標示來提醒。（記者劉曉欣攝）

    東谷路國道車行箱涵有自行車道，為避免機車闖入，將在道路上用文字標示來提醒。（記者劉曉欣攝）

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