後壁衛生所體適能快閃活動 教國小生做健康飲料

2017-05-15 18:14

〔記者王涵平／台南報導〕台灣兒童每4位就有1位過胖，後壁國小成立元氣班，後壁衛生所今日到校舉辦體適能快閃活動，教學童製作無糖、未添加香料的飲料，健康觀念從小扎根。

後壁國小校長吳建邦指出，調查顯示台灣成人過重或肥胖比率達44%，兒童則是每4位就有1位體重過重或肥胖，因此在校內特別成立元氣班，學生利用每週星期三早上利用晨光時間路跑社區1圈。

後壁區衛生所護理長劉美吟、護理師黃雅慧以及余俐瑰，今日到校教學童唱跳「妖怪手錶」，由於天氣愈來愈熱，學生購買冰涼飲料日益頻繁，衛生所還帶領「健康冰菓室」活動，讓小朋友動手特調專屬的低含糖好喝飲料。

劉美吟針對體重過重的學生，發給每個人1本「健康生活動起來」手冊，透過運動以及飲食控制，來幫助過重的小朋友減重。二甲林昶志以紅茶加上牛奶調製了紅茶拿鐵，五乙賴冠儒泡了玄米茶，完全不加糖。一甲蔡佳祐泡了冬瓜拿鐵，一下子就喝光光了。