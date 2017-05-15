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捕蚊、清淨空氣1機2用 南市獲贈377台空氣清淨機

2017-05-15  18:10

〔記者楊金城／台南報導〕鴻海教育基金會今天在七股樹林社區照顧關懷據點，捐贈377台有捕蚊功能的空氣清淨機給台南市社會局，將分送到各里、社區照顧關懷據點使用，不只可滅蚊對抗登革熱，也有助提升據點內的室內空氣品質。

鴻海基金會由甘士照代表捐贈空氣清淨機，南市社會局則由副局長顏靚殷代表接受。顏靚殷說，里、社區照顧關懷據點是長輩在里、社區內的第二個家，市府很感謝鴻海教育基金會的捐贈，關懷長輩。

甘士照指出，為了守護長者的健康，鴻海基金會秉持著企業社會責任，特別捐贈2616台具捕蚊功能的空氣清淨機」給全台照顧關懷據點使用，其中377台捐給台南市。

這台空氣清淨機除了清淨空氣，同時還具備捕蚊的功能，利用藍光吸引蚊子飛進到機殼內，粘在粘蚊板上，每台要價1萬元，1機2用捕蚊又能讓長輩享受到清新好空氣，阿公阿嬤說，很實用。

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  • 關懷據點了解空凈機如何操作和捕蚊。（記者楊金城攝）

    關懷據點了解空凈機如何操作和捕蚊。（記者楊金城攝）

  • 台南市獲贈377台捕蚊空氣清淨機。（記者楊金城攝）

    台南市獲贈377台捕蚊空氣清淨機。（記者楊金城攝）

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