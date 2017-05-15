學測招生改最多採4科 5科總級分將走入歷史

108學年起，大學科系以考生學測成績作為參採項目時，最多只能看4科，5科總級分將走入歷史，圖為今年初參加學測的考生。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-05-15 19:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學招生委員會聯合會今天開會，通過未來相關大學招生新方針，其中108學年起也將全面調降各招生管道的參採學測科目，從現行5科降為4科，並禁用5科總級分篩選；另107學年將首度採納「學習歷程項目」，由資訊類科系分組少量招生，放入個人申請第一階段，全國最多50名額試辦。

大學招聯會執行秘書戴念華表示，今日透過招聯會常務會議討論，決定未來招生各項新方針，其中在108學年起，不論繁星推薦、個人申請、考試分發等管道，大學科系以考生學測成績作為參採項目時，最多只能看4科，目前高一入學生將受到影響，但因是降低考生壓力，免提前3年公告，即日起宣布就啟動，而大考中心則將檢討相關學測考試的報名費，對考生實質影響是不論選考2科、3科或4科、5科都行，只要符合未來大學科系要求。

107學年首採「學習歷程項目」 資訊類先行

戴念華還說，另一項重大改革，是將從107學年起開放科系在申請第一階段採用「學習歷程項目」，跟以往申請一階單純只看學測成績不同，可加看其他條件，目前試辦階段，由資訊類學群打頭陣，可在一階先看學生的學習歷程項目，如程式設計檢定認證等，但為了避免城鄉差距，今年僅開放各系最多3名額、全國最多50名額。

另，招聯會針對招生期程也進行微幅更動，今日會議通過，繁星與申請作業將分2階段延後，各階段順延1到2週，且申請期程從原先的5週縮短成3週，好等到111學年大學考招新制正式上路時，進行搭配，促進高三下學期學習完整目標。