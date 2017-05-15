快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
雪隧科技執法6/15上路 超速、龜速、逼車無所遁形
2017-05-15 17:33
雪山隧道科技執法將在6月15上路。（資料照，記者江志雄攝）
〔記者鄭景議、簡惠茹、鄭瑋奇／台北報導〕雪山隧道最低限速於今年3月10日從時速60公里提升至70公里，國道主管機關及執法機關會商決定，為確保用路人遵守各項行車規定及提升隧道內行車安全，「雪山隧道自動化科技執法系統」自106年6月15日正式啟用，要讓烏龜車、超速、任意變換車道、惡意逼車等違規無所遁形。
高公局與國道警察局表示，國道5號雪山隧道是連接台北到宜蘭的重要交通路線，為確保用路人遵守各項行車規定，及提升隧道內行車安全，「雪山隧道自動化科技執法系統」於隧道南、北向各設置8組，共16組，主要以違規變換車道、超速、低於最低速限及惡意逼車為取締項目，也請民眾務必遵守隧道內行車安全規定。
高公局表示，「雪山隧道自動化科技執法系統」將成為輔助執法工具之一，系統實施前、後之行車規定及違規罰則均相同；另隧道內也已設置完整之禁止變換車道雙白實線、最高及最低速限標誌等，並透過電子看板及隧道廣播加強提醒，國道公路警察局呼籲用路人依標誌及標線遵守相關行車安全規定，共同維護雪山隧道行車安全。
雪隧從3月10日起提高最低限速，時速從60公里改為70公里，並於4月10日開始以人工方式進行取締，根據統計，雪隧提升最低速限後至5月6日，公警局共取締58件龜速車；科技執法上路後，超速、龜速、任意變換車道、惡意逼車等情況都會被取締，並可依法開罰3000元至6000元。高公局表示，雪山隧道自動化科技執法系統是輔助執法工具之一，系統實施前、後的行車規定及違規罰則都相同。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲
- （影音）余天奔豬哥亮靈堂被擋 呆坐路邊崩哭
- 全國少棒錦標賽 台南市隊旗開得勝
- 蛋糕放哪喬不攏 一家四口被捷藍航空趕下機
- 博焱不必自嗨 渡邊直美忙搶錢沒空理你
- MLB》160公里火球直擊左膝無礙 薛哲9球連飆三空振（影音）
- 8年前瞻建設 國發會：提供31-38萬人次工作機會
- 馬德里網賽納達爾5度摘冠 本季紅土全勝
- 勒索病毒來襲 調查局籲：不要繳贖金
- 糾結18年…豬哥亮癌逝 謝金燕悲痛萬分
- 債主變恩公！豬哥亮楊登魁2家人債情大糾葛
- MLB》「基特跳」向前輩致敬 國民透納美技搏滿堂彩（影音）
- 夜賞「火龍果花」 東山遊客驚豔
- 敢呼豬哥亮巴掌的她 嘆「豬一生沒接班人了」
- 砂石車與休旅車車禍 6人輕重傷送醫
- 蔡琴母親節獻唱 鐵粉媽台下過節
- 嘉義春茶開始評選 產量減2成
- 霸佔道路攬客 日月潭將取締
- 待遇差很大！議員嘆：母親節熱鬧滾滾、父親節冷冷清清
- 蔡英文臉書悼豬哥亮 「是台灣人的共同記憶」
- 高凌風金援豬哥亮跑路 報恩後天堂相遇
- 101歲阿公玩高空跳傘 刷新世界紀錄！
- 南庄農夫市集 半年不到全撤攤
- 星期專訪》蔡：進入建設年 拚有效執行
- 竊賊囂張上網拍賣贓物 警扮買家面交逮人
- 成功路封7個月了 商家怨撐不下去
- 美英挺陸一帶一路計畫 德國態度有保留
- 破解北韓特工暗號? 日網友命中搗彈時間
- 殷仔練投卡卡 歸期無時間表
- 勒索病毒擴散全球 紐澳老神在在
- 豬哥亮賣命拍戲拖病情 背後原因超鼻酸
- 開賓士跑車到蘇花公路 駕駛不見疑跳崖
- （影音）豬哥亮為何拒絕大家探病 兒謝順福說...
- 路平減少開挖 竹市整合15建案
- MLB》「永遠的洋基隊長」 基特2號球衣今正式退休
- 葉俊榮︰社宅助年輕人第一哩路
- （影音）也太暖了吧？ TWICE娜璉吸金絕招曝光
- MLB》「捕魚」成功了？基特不願鬆口、隊友舉雙手贊成
- 民團轟「坦克車」式審查 立院外撒冥紙反前瞻
- 尹玲／流盪於古老驛站拱頂廳堂的相聚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：雪隧科技執法6/15上路 超速、龜速、逼車無所遁形
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分