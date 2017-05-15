雪隧科技執法6/15上路 超速、龜速、逼車無所遁形

雪山隧道科技執法將在6月15上路。（資料照，記者江志雄攝）

2017-05-15 17:33

〔記者鄭景議、簡惠茹、鄭瑋奇／台北報導〕雪山隧道最低限速於今年3月10日從時速60公里提升至70公里，國道主管機關及執法機關會商決定，為確保用路人遵守各項行車規定及提升隧道內行車安全，「雪山隧道自動化科技執法系統」自106年6月15日正式啟用，要讓烏龜車、超速、任意變換車道、惡意逼車等違規無所遁形。

高公局與國道警察局表示，國道5號雪山隧道是連接台北到宜蘭的重要交通路線，為確保用路人遵守各項行車規定，及提升隧道內行車安全，「雪山隧道自動化科技執法系統」於隧道南、北向各設置8組，共16組，主要以違規變換車道、超速、低於最低速限及惡意逼車為取締項目，也請民眾務必遵守隧道內行車安全規定。

高公局表示，「雪山隧道自動化科技執法系統」將成為輔助執法工具之一，系統實施前、後之行車規定及違規罰則均相同；另隧道內也已設置完整之禁止變換車道雙白實線、最高及最低速限標誌等，並透過電子看板及隧道廣播加強提醒，國道公路警察局呼籲用路人依標誌及標線遵守相關行車安全規定，共同維護雪山隧道行車安全。

雪隧從3月10日起提高最低限速，時速從60公里改為70公里，並於4月10日開始以人工方式進行取締，根據統計，雪隧提升最低速限後至5月6日，公警局共取締58件龜速車；科技執法上路後，超速、龜速、任意變換車道、惡意逼車等情況都會被取締，並可依法開罰3000元至6000元。高公局表示，雪山隧道自動化科技執法系統是輔助執法工具之一，系統實施前、後的行車規定及違規罰則都相同。