75歲以上民眾需檢測才能換發駕照 預定7月上路

2017-05-15 19:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕滿75歲的年長者今年7月起將經過體格檢查合格後，再通過認知功能測驗或檢附未患中度以上失智症證明，才能換發3年有效期限的駕照；交通部公路總局表示，為宣達高齡駕駛人駕照管理制度，5月17日起將陸續於北中南監理所舉辦3場公聽會進行說明。

因應高齡化社會需求，公路總局以關懷及照顧高齡長者行車安全為規劃原則，預計自106年7月起實施高齡駕駛人駕照管理制度。為讓民眾了解其詳細內容，於17日下午2點在台北市區監理所、19日下午2點在台中區監理所、25日下午2點在高雄市區監理所舉辦場公聽會；現場除說明完整的制度規劃外，同時希望廣徵各界意見，以作為未來政策精進參考。公路總局呼籲各界共同關心年長者身體及認知能力變化，重視他們的交通需求與安全。

公總表示，新法上路前已滿75歲駕駛人，若未有違規記點至吊扣、吊銷駕照就不用重新換發駕照；實施日後才滿75歲或實施日前滿75歲但有違規記點至吊扣、吊銷駕照，則需通過體檢與認知機能檢查才能換發有效期限為3年的駕照。根據統計，目前75歲以上還有駕照約有有58萬人，實施後首年需經體檢換照的約有7萬人。另外，高齡駕駛換駕照僅須支付50元，不像以往換發駕照須支付200元。