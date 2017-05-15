| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

75歲以上民眾需檢測才能換發駕照 預定7月上路

2017-05-15  19:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕滿75歲的年長者今年7月起將經過體格檢查合格後，再通過認知功能測驗或檢附未患中度以上失智症證明，才能換發3年有效期限的駕照；交通部公路總局表示，為宣達高齡駕駛人駕照管理制度，5月17日起將陸續於北中南監理所舉辦3場公聽會進行說明。

因應高齡化社會需求，公路總局以關懷及照顧高齡長者行車安全為規劃原則，預計自106年7月起實施高齡駕駛人駕照管理制度。為讓民眾了解其詳細內容，於17日下午2點在台北市區監理所、19日下午2點在台中區監理所、25日下午2點在高雄市區監理所舉辦場公聽會；現場除說明完整的制度規劃外，同時希望廣徵各界意見，以作為未來政策精進參考。公路總局呼籲各界共同關心年長者身體及認知能力變化，重視他們的交通需求與安全。

公總表示，新法上路前已滿75歲駕駛人，若未有違規記點至吊扣、吊銷駕照就不用重新換發駕照；實施日後才滿75歲或實施日前滿75歲但有違規記點至吊扣、吊銷駕照，則需通過體檢與認知機能檢查才能換發有效期限為3年的駕照。根據統計，目前75歲以上還有駕照約有有58萬人，實施後首年需經體檢換照的約有7萬人。另外，高齡駕駛換駕照僅須支付50元，不像以往換發駕照須支付200元。

廣告
  • 今年7月起，高齡駕駛須檢附通過汽車駕駛人認知功能測驗，或由醫院出具未患有中度以上失智症證明文件，才能換發有效期限為3年的駕照。（資料照，記者陳文嬋攝）

    今年7月起，高齡駕駛須檢附通過汽車駕駛人認知功能測驗，或由醫院出具未患有中度以上失智症證明文件，才能換發有效期限為3年的駕照。（資料照，記者陳文嬋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 換照 換駕照 高齡駕駛 高齡駕駛人
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：75歲以上民眾需檢測才能換發駕照 預定7月上路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.