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勒索病毒肆虐 板橋一間牙醫診所也中鏢

2017-05-15  17:58

〔即時新聞／綜合報導〕全國各地從昨日開始，陸續傳出遭到勒索病毒「WannaCry」攻擊的情況，新北市板橋區某牙科診所電腦也不幸中鏢，診所內5台電腦有4台被鎖死，1台因未開機逃過一劫。新北市刑大科偵隊也至診所了解情況，並將中毒電腦帶回調查。

綜合媒體報導，這間中鏢的牙醫診所昨（14）日向警方報案時表示，上周五（12日）下午5時許，診所櫃檯電腦突然出現黑畫面，再恢復畫面時便出現勒索訊息，遭受勒索病毒「WannaCry」攻擊，要求支付贖金0.17元比特幣（約9000元新台幣），然後所有程式、檔案都遭鎖死，無法開啟運作。

新北市刑大科偵隊今早已到該診所採證，並把1台中毒電腦帶回調查。

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  • 勒索病毒「WannaCry」肆虐全台，新北市板橋的一間牙醫診所也不幸中鏢。（歐新社）

    勒索病毒「WannaCry」肆虐全台，新北市板橋的一間牙醫診所也不幸中鏢。（歐新社）

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