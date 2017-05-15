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成勒索病毒受災戶 台電779台電腦疑中鏢
2017-05-15 17:33
［記者林筑涵／台北報導］勒索病毒「WannaCry或WCry」災情頻傳，台電今盤點全數電腦後，竟有779台疑似中鏢，台電發言人林德福表示，經搶修並更新程式後，預計今天都會修復完畢。
其中，正進行更新計畫的大林電廠也傳出電腦中毒災情，是否將出現供電風險？對此，林德福則指出，中毒的是行政人員電腦，並非電廠機組系統，並強調目前全台供電系統並無受到影響。
遭勒索病毒攻擊的電腦所有檔案皆被強制封鎖、加密，要求受害者支付高額贖金才能解密，由於今日週一上班後，各政府機關系統運作是否受影響，引發各界關注。而台電除一般行政系統外，部分電力系統同樣使用微軟進行調度、操作，各部門陸續出現災情。
林德福表示，經全面盤點、回報後約有779部電腦「怪怪的」疑似中毒，經搶修及更新程式後，截至昨晚剩下152台電腦未修復，預計今日可完成全數電腦更新並恢復運作，其餘電腦皆依據防範SOP操作，目前一切正常。
台電：今日用電量創今年第4高
不過，根據台電數據，今日最高用電量於上午11時22分達3233.6萬瓩，創今年用電第4高，備轉容量率僅4.51%，電力系統亮出橘燈燈號，而台電中鏢電腦包含正進行機組更新的大林電廠，加上部分電力調度系統也同樣使用微軟進行作業，供電使否再添變數？
對此，林德福強調，大林電廠感染電腦是行政人員所用，並非機組運轉系統，另外，電力調度昨日已緊急啟動防範措施，經確認發電、運轉一切正常。
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