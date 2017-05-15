把金庫搬來了！ 屏東綠能貸款專案上路

2017-05-15 17:16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「我們把金庫搬來跟屏東縣政府合作！」合作金庫商業銀行董事長廖燦昌，今天帶領旗下南區區域中心及所屬屏東縣7家分行，與屏東縣長潘孟安簽署共同合作協議，提供設籍屏東縣的企業或個人購置再生能源設備提供優惠貸款，促成首例地方政府與銀行合作綠能貸款，合庫銀第1期也將投入200億資金，力挺屏東發展綠能城市。

廖燦昌說，發展綠能需資金挹注，為支持屏東縣政府發展綠能，第1期將投入200億資金，並有利率2％至2.5％，最高貸款額度為設置計畫成本8成內，借款期間最長15年，本金寬緩2年等優惠貸款條件。

潘孟安表示，縣府去年成立綠能推動專案辦公室，以單一窗口解決民眾和業者關於發展綠能的各種法規和資金等問題，有了合庫銀的幫助等於如虎添翼，就像屏東發展農業、青創產業一樣，縣府深知有許多投資者還在觀望，並有資金方面的需求，所以拜會了行口後制定貸款合約，帶動民眾一起朝非核家園目標邁進。

潘孟安說，屏東的綠能走在全台前面，除了有得天獨厚的太陽能開發條件，農林廢棄物、廚餘、畜牧汙泥等有機廢棄物產量龐大，更是提供生質能源利用的重要來源，在合庫銀的支持下，期待屏東在2030年前達成以2014年為基期的30%減碳目標，循序邁向100%再生能源之路。

屏縣綠能辦公室主任何紹康表示，目前縣府已提供縣民裝設太陽能設施1000瓦（kw）5000元的設備補助，鼓勵多利用自家屋頂裝設太陽能發電，這次合庫銀優惠貸款的誘因，希望有更多民眾、中小企業踴躍裝設，參與綠能發電。