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醫病》高血壓控制不好 檢查竟是腎上腺瘤作怪
2017-05-15 17:12
台南市立安南醫院新陳代謝科醫師陳擇穎。（記者王俊忠翻攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕29歲男博士找到科學園區好工作，不料就職前公司健檢竟檢出他有高血壓異常，就醫吃一陣降血壓藥，血壓仍居高不下。博士被轉到市立安南醫院求診，檢查出左側腎上腺有顆1.2公分的腺瘤，原來是這顆腺瘤在作怪。醫師改給針對內分泌問題的藥物治療，血壓回到正常值。
這名王姓男博士在安南醫院被發現其腎上腺分泌醛固酮（aldosterone）過高，電腦斷層查到左腎上腺有一顆腺瘤，被轉診到新陳代謝科醫師陳擇穎門診治療，其實這案例不罕見，在他門診常遇到年紀輕輕罹患高血壓，未做進一步檢查、卻服用多年高血壓藥物，血壓也一直控制不好。
陳擇穎指出，高血壓有90%以上屬於「原發性高血壓」，包含遺傳、過重、鹽分、壓力、酒精、缺乏運動引起，治療以降壓藥為主。但若高血壓情形特殊，如 1.年紀低於30歲罹患、2.使用三種以上藥物仍難控制、3.原本血壓正常突在短期內升高，4.惡性高血壓（極高血壓引起器官受損）等，這類情形要特別注意是否其他因素造成的「續發型高血壓」，常見原因包括本案例內分泌異常或腎動脈狹窄等問題，有懷疑需到大醫院進一步檢查，不是不斷地吃降血壓藥物。
陳擇穎說，經評估，年輕男博士腫瘤暫時不需手術切除，而是服用針對內分泌問題的藥物，不需用降血壓藥物，血壓也已回到正常值、可正常上班。因為現代社會工作壓力大、外食不夠健康、缺乏時間運動，高血壓、高血糖、高膽固醇（三高）問題年輕化，年輕人要有正確的預防高血壓觀念。
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