嘉蘭義工包原住民粽 助華山弱勢長輩

第一批阿拜包好後，義工們開心試吃。（記者王秀亭攝）

2017-05-15 17:14

［記者王秀亭／台東報導］華山基金會為台東弱勢長輩籌募端午節關懷禮不理想，金峰鄉義工蔣爭光得知後，主動包辦金峰、達仁兩鄉105位長輩所需的粽子，今天號召鄉內義工，一起包原住民肉粽「阿拜」，希望給排灣族弱勢長輩吃到傳統的味道。

今天上午9時許，蔣爭光與部落的義工們齊聚嘉蘭自救會，有的負責清洗及川燙月桃葉，有的烹煮香菇、樹豆、豬肉等食材，或洗滌小米及糯米，隨後在耆老們的指導下，個個義工捲起袖子包阿拜，「只是希望讓長輩吃的開心。」

蔣爭光表示，3年偶然的機會認識華山基金會，認同在地服務理念而擔任義工， 也力邀其他鄉民加入服務長輩行列，聽到關懷禮募集困難，便評估自己的力量後，認助了達仁、金峰兩鄉長輩所需要的阿拜。

廖倖玉表示，華山基金會各站站長從這星期開始會陸續發放端午節關懷禮給受助長輩，不過，每份300元的關懷禮，台東縣部分迄今只募得2成，為了長輩還是會如期發放。