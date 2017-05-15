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醫訊》我會不會成「豬哥亮」？ 大腸癌恐懼大增

2017-05-15  17:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕豬哥亮「大腸癌」效應發生！豬哥亮因罹患大腸癌去世，不少死忠「豬迷」是上了年紀的民眾，因豬哥亮病危到去世新聞炒得火熱，連帶造成「豬哥迷」詢問大腸癌病兆和篩檢頻率增加。

大腸鏡如果自費加上麻醉和切除息肉，有的醫院要價近萬元，有醫師說，想省錢，不妨從做公費的糞便篩檢開始，也有醫師鼓勵「無麻醉」大腸鏡檢查。

員生醫院院長郭武憲專長肝膽腸胃科，他說，豬哥亮病危新聞傳出後，門診大腸癌篩檢詢問度大增，可能是「豬迷」都上了年紀，受新聞影響，覺得肚子怪怪的，但一提到要照大腸鏡，老人家都會懼怕。

他說，大腸癌長期高居國內癌症死亡榜首，如果有家族大腸癌病史者，最好每年都做一次大腸鏡檢查。

他表示，不少民眾過去大腸鏡檢查時，多多少少都有不愉快的經驗，因此會選擇使用麻醉的檢查方式，但他認為，免麻醉的檢查其實好處更多。

他說，免麻醉檢查，只要10多分鐘，且病人可以在清醒的狀況下和醫生溝通，又能省下一筆麻醉費用。

郭武憲表示，大腸直腸癌的初期沒有任何的症狀，一旦發現有血便或者是潛血的時候，確定罹患大腸直腸癌的機率就增加了很多，所以希望民眾，不要因為過去檢查有不愉快的經驗，就放棄這一項最有效果的檢查。

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  • 員生醫院院長郭武憲專長肝膽腸胃科，鼓勵民眾做「無麻醉」大腸鏡檢査。（記者顏宏駿攝）

    員生醫院院長郭武憲專長肝膽腸胃科，鼓勵民眾做「無麻醉」大腸鏡檢査。（記者顏宏駿攝）

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