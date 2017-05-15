台江文化中心明年完工 議員：停車及交通為成敗關鍵
2017-05-15 16:54
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市台江文化中心將於明年9月完工，市議員王錦德今天在市政總質詢中，針對台江文化中心周遭交通及停車問題提出質詢，憂心未來停車空間恐不夠用，屆時停車問題與交通動線，將會是台江文化中心成敗最重要的關鍵之一。
王錦德表示，台江文化中心從無到有，如今已經逐漸成形，令人期待，但是未來正式啟用後，停車與交通疏導問題實在令人擔憂。台江文化中心是台南第2個一級文化中心，未來勢必會舉辦許多國際級大型演藝活動，也將吸引許多觀眾朋友，所以停車問題與交通動線，一定是台江文化中心成敗最重要的關鍵之一。
文化局長葉澤山示，台江文化中心對面的公32用地，將開闢為臨時停車場，而台江文化中心周遭的安吉和安中路各100公尺的路邊，將劃為停車格位，估計總共可提供約200個停車格位，以演藝廳500席來看，停車空間應該夠用。
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