成大學生會正副會長 連續3年第一輪難產

成功大學學生會正副會長選舉，因設有投票率門檻，連續3年第一輪難產。（記者劉婉君攝）

2017-05-15 16:42

［記者劉婉君／台南報導］國立成功大學正副會長選舉，曾因有參選人提出設情侶宿舍、八爪椅，引發媒體關注，選舉已於月初結束，但因投票率未達門檻7.5%，兩組參選人馬均無法勝出，已是連續3年來無法在第一輪順利產生人選。今天開始辦理第二輪報名，預計27日至30日投票，投票率門檻也將下修。

成大學生會長廖宇祥表示，現代資訊流通，學生會成為學校與學生間溝通平台的功能已不像從前，是影響學生會選舉投票率的主要原因，台大、政大、清大的學生會選舉也面臨一樣的問題，因此都已廢除選舉門檻，成大則從原本的15%調降為7.5％，但第一輪投票率僅5.7%，未達門檻。

廖宇祥說，第二輪選舉門檻將下修為5%，未來將朝廢除門檻的目標而努力。