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直升機駕駛餓了 直接開去買麥當勞

澳洲雪梨一名直升機駕駛，在昨日下午4時許開著直升機去買麥當勞。（圖擷自《9News》）

2017-05-15  16:57

〔即時新聞／綜合報導〕昨日下午4時許，澳洲雪梨一名直升機駕駛開著直升機，降落到一間麥當勞旁邊的公園，然後去速食店買個套餐就上機飛離現場，當局正在調查此舉是否有無違法。

據《紐西蘭先驅報》報導，澳洲民航局發言人吉布森（Peter Gibson）表示，如果飛行員有取得土地所有者的同意，那麼降落就不會違反法律。飛行員同時必須確保著陸點沒有障礙物，而且在地面人員方面是安全的。

吉布森說，此舉的確是不尋常的，但有無觸法還需要調查。目前民航局已在審查相關影像，以了解是否要對飛行員開罰。

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