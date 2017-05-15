勒索病毒「想哭」橫行 10所學校59電腦中鏢

2017-05-15 16:48

〔記者吳柏軒／台北報導〕勒索病毒軟體「WannaCry」橫行全球，教育部清查，有10所學校共59台電腦中標，但多是個人電腦或電腦教室等，沒有重要主機，因此直接重灌即可，目前要求各級學校或學術網路管理者加強管理、做好更新，也呼籲不要交付贖金，以免受害。

勒索病毒入侵電腦，將所有電腦檔案加密，讓使用者無法開啟，藉此要求使用者付錢解密，日前「WannaCry」盛行，全球上百萬計電腦受害，台灣也陸續傳出受害情況。

教育部資科司長詹寶珠表示，截至今天下午統計，已有10間學校共59台電腦回報受到該勒索病毒侵入，其中大學較多，北中南各地皆有，但並沒有核心主機受害，多是電腦教室的公用教學用電腦被勒索，但裡面沒有重要資料，目前為止並無學校付贖金。

資科司高級分析師黃士峰解釋，這次中標電腦以南部居多，大部分為電腦教室，因為校方多用還原卡進行管理，但還原時沒有最新的微軟系統更新修補，導致病毒有機可趁，不過也因公用教學電腦沒有重要資料，只要直接重灌即可，並無太大影響，

黃士峰還說，台灣學術網路都有偵測機制，可以主動察覺有無學校受到病毒攻擊，以及防禦機制等，就整體資安設備來說，可降低擴散，台灣方面學術網路暫時未有重大災情。

詹寶珠提醒，這次病毒鎖定微軟系統的電腦，已呼籲各級學校或相關學術單位，要趕快進行系統更新，另也可到微軟網站下載防毒軟體，同時鼓勵多備份檔案與資料，而碰到不明電子郵件，不要隨便點連結與副檔，若不幸電腦感染病毒則趕快拔掉網路，封閉受害電腦等，原則上，教育部立場是不付贖金，不要理會勒索軟體，做好防範最重要。