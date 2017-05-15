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勞工愛網購 每月平均至少一次

2017-05-15  16:29

〔記者吳柏緯／台北報導〕上網購物已成勞工主要的休閒活動。勞動部今天公布2015年的「勞工數位機會」概況，高達9成以上勞工曾使用無線網路或行動上網，而且超過7成的勞工上網最愛網購，且女性比例高於男性。勞工平均網購次數為13.4次，相當於每個月至少網購一次

近年勞工使用網路率高達9成，其中以女性、高教育程度與年輕族群使用率高。根據這份調查顯示，有43.7%勞工會透過網路瀏覽國外網站，男性平均45.4%高於女性，整體較2015年上升0.6個百分點。另有84.6%勞工表示曾利用網路搜尋生活或新聞資訊，而使用此一服務的女性比例為86.1%，較男性多了2.8個百分點。

網路購物也成為勞工的網路活動之一，調查顯示，女性在網路購物的經驗與網購次數明顯高於男性。70.6%的勞工表示，最近一年有利用網路購物，平均網購13.4次，相當於每月至少網購一次，網購金額以「1001~5000元」最多占33.1%。

按性別觀察，女性網購77.6%高於男性12.8個百分點，次數14.3次高於男性的12.5次，不過有趣的是，若以消費金額3萬元作為標準，網購金額3萬元以下者，女性多於男性，高於3萬元者，則男性多於女性。

近期勒索病毒WannaCry發威，資安也成為關注的議題。根據這份調查發現，16.9%勞工最近一年曾因使用網路造成個人資料外洩，雖較2015年相比下降，但因使用網路而遭到詐騙的比例達6.6%，較2015年增加了1.3%，網路的資安問題仍需相關單位重視。

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  • 勞動部今天「勞工數位機會」概況，高達9成以上勞工曾使用無線網路或行動上網，而且超過7成的勞工上網最愛網購，且女性比例高於男性。勞工平均網購次數為13.4次，相當於每個月至少網購一次（記者吳柏緯攝）

    勞動部今天「勞工數位機會」概況，高達9成以上勞工曾使用無線網路或行動上網，而且超過7成的勞工上網最愛網購，且女性比例高於男性。勞工平均網購次數為13.4次，相當於每個月至少網購一次（記者吳柏緯攝）

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