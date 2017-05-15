醫病》莫名心悸、暈眩要注意！ 心房顫動恐造成腦中風
2017-05-15 16:20
〔記者林惠琴／台北報導〕一名患有心房顫動的黃姓男子，不慎在家中跌倒造成顱內嚴重出血，需進行腦部手術釋放腦壓，但因為長期服用抗凝血藥物，接受手術可能有無法止血的風險，使家屬陷入要不要立刻開刀的兩難，所幸經緊急施打反轉劑，15分鐘內恢復體內凝血作用，並馬上手術，術後2天成功恢復意識，讓家人都鬆了一口氣！
「心房顫動」是心房內不規則電氣活動，使心跳呈現不穩定速度、又快又亂，讓患者出現心悸、暈眩、胸痛等症狀。
馬偕紀念醫院腦中風中心主任傅維仁表示， 一般來說，心臟每分鐘約跳動60至100下不等，但心房顫動可能高達300、400下，造成無效收縮、血液無法完全從心臟打出去，進而恐形成血栓，當下一次心臟打出血液時，將血栓推至腦部，就有可能引發腦中風；目前國內腦中風患者約有2成與心房顫動有關。
台北榮總新藥臨床試驗中心主任江晨恩說，心房顫動症狀無特異性，高達75％患者感覺不到任何症狀，造成病人從症狀出現到確診平均延遲2.6年，有些患者甚至在腦中風發生後，才知道自己是心房顫動患者。
江晨恩指出，心房顫動盛行率約1％至2％，推估全台約有20萬至25萬人，發生率隨年齡增長升高，65歲以上為5％，80歲以上成長為10％。
傅維仁說，心房顫動好發於年紀大，以及有高血壓、糖尿病等慢性病共病的族群，預防腦中風的方式，從傳統抗凝血藥物「華法林」，進階到新型抗凝血藥物（NOACs），現今更發展至新型抗凝血藥物配合專一反轉劑的治療，提醒高危險群可以定期檢視脈搏跳動，若出現不規律等情況，可以進一步就醫檢查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲
- 糾結18年…豬哥亮癌逝 謝金燕悲痛萬分
- 豬哥亮安詳辭世 家屬悲慟發聲明：他真的累了
- 韓國瑜：國民黨不改造 推郭台銘也沒意義
- 環球晶第一季財報優於預期 早盤股價觸及249元
- 野炊、露營進校園 投縣告示禁止
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taichung base to be main target in Hang Kuang drills
- 豬哥亮感恩羅府千歲續命 鎮發宮將致意哀弔
- 豬哥亮風流一生 現任妻子不願再嫁他
- （影音）余天奔豬哥亮靈堂被擋 呆坐路邊崩哭
- 債主變恩公！豬哥亮楊登魁2家人債情大糾葛
- 竹安出海口男浮屍 宜消打撈上岸
- 南庄農夫市集 半年不到全撤攤
- 豬式幽默成絕響 南部家人6個字描述這一生
- 〈台股青紅燈〉「光光們」要穿幫了
- 南檢追查林奕含案 本週將傳喚父母說明
- 沾毒交流道遇攔檢 富家子摸黑逃摔死
- 台媒申請採訪遭拒 外交部：WHO違反自己憲章
- NBA》勇士也傳傷情 伊古達拉第2戰可能缺陣
- （影音）豬哥亮移靈 謝金燕趁亂消失
- NBA》西決今開戰 馬刺想贏「祈禱吧」
- 腹積水肚脹到38腰 豬哥亮「殉道式」拍片賠千萬
- 議員要求跳世大運操 柯P：跳舞不是我專長...
- 選用注音符標音 楊青矗投身台語文復興
- 凌巨首季EPS0.24元 日商Ortus正式入主
- 星期專訪》蔡：人民期待的在野黨 絕非反改革、擋建設
- 〈yes123 Q&A時間〉轉換跑道，面試官提出降薪條件，該如何評估？
- 勒索病毒來襲 調查局籲：不要繳贖金
- 鏗鏘集》楊公投．蔡公投．林公投
- 國民黨主席候選人政見會 聚焦兩岸
- 防洗錢新制 新人存逾50萬禮金 須通報
- 黃西田 願豬哥亮跟神明修行
- 自爆4歲遭誘拐﹗高市秘書處長；努力生活克服陰影
- NBA》「埋地雷」害雷納德受傷？ 球迷罵翻帕丘利亞（影音）
- 藍委杯葛新武器 廖國棟濕紙巾砸主席台
- 高院明初審馬英九 合議庭3法官罕見齊出動
- 豬哥亮創賀歲神話卻無緣金馬 「觀眾喜歡最重要」
- 自由廣場》若先用「改名」取代「正名」呢？
- 聞豬哥亮病逝 鄭麗君：風格獨具無可取代
- 比愛國者更準！天弓三型飛彈於漢光兵推擊落大批共機
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：醫病》莫名心悸、暈眩要注意！ 心房顫動恐造成腦中風
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分