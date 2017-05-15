醫病》莫名心悸、暈眩要注意！ 心房顫動恐造成腦中風

2017-05-15 16:20

〔記者林惠琴／台北報導〕一名患有心房顫動的黃姓男子，不慎在家中跌倒造成顱內嚴重出血，需進行腦部手術釋放腦壓，但因為長期服用抗凝血藥物，接受手術可能有無法止血的風險，使家屬陷入要不要立刻開刀的兩難，所幸經緊急施打反轉劑，15分鐘內恢復體內凝血作用，並馬上手術，術後2天成功恢復意識，讓家人都鬆了一口氣！

「心房顫動」是心房內不規則電氣活動，使心跳呈現不穩定速度、又快又亂，讓患者出現心悸、暈眩、胸痛等症狀。

馬偕紀念醫院腦中風中心主任傅維仁表示， 一般來說，心臟每分鐘約跳動60至100下不等，但心房顫動可能高達300、400下，造成無效收縮、血液無法完全從心臟打出去，進而恐形成血栓，當下一次心臟打出血液時，將血栓推至腦部，就有可能引發腦中風；目前國內腦中風患者約有2成與心房顫動有關。

台北榮總新藥臨床試驗中心主任江晨恩說，心房顫動症狀無特異性，高達75％患者感覺不到任何症狀，造成病人從症狀出現到確診平均延遲2.6年，有些患者甚至在腦中風發生後，才知道自己是心房顫動患者。

江晨恩指出，心房顫動盛行率約1％至2％，推估全台約有20萬至25萬人，發生率隨年齡增長升高，65歲以上為5％，80歲以上成長為10％。

傅維仁說，心房顫動好發於年紀大，以及有高血壓、糖尿病等慢性病共病的族群，預防腦中風的方式，從傳統抗凝血藥物「華法林」，進階到新型抗凝血藥物（NOACs），現今更發展至新型抗凝血藥物配合專一反轉劑的治療，提醒高危險群可以定期檢視脈搏跳動，若出現不規律等情況，可以進一步就醫檢查。