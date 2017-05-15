高鐵彰化站人氣頻墊底 在地人指原因是...

高鐡彰化站通車啟用1年半，高架橋下仍「行不得也」。（記者顏宏駿攝）

2017-05-15 16:14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕高鐵彰化站通車啟用逾1年半，人氣始終拉抬不上來，有民眾發現，高鐵站區週邊高架下方設有快車道，有畫標線和路牌、指示牌，卻用紐澤西護欄擋路口，民眾質疑政府的行政效率，可縮短車程的遲遲不打通，難怪彰化站的人氣屢屢墊底。

對此，縣府地政處表示，承包高鐵特定區公共工程的得標廠商，去年傳出財務危機，雖然高鐵彰化站已啟用，但特定區仍有許多「收尾」的工程未完成，其中沿高鐵高架橋下的道路工程就是其中一之。

地政處說，縣府屢屢催促廠商施工未果，依合約規定，於今年再開標做「收尾」工程，預計4個月內可以完工通車。

縣議員江熊一楓表示，高鐵彰化站已通車1年半，但高鐵高架橋下的平面道路仍用紐澤西護欄圍著，禁止人車進入，令人納悶的是道路標線和指示牌都已完成，為何遲遲未開通？

她說，如果從北斗、埤頭沿斗中路到站區，到高架橋下就左轉至站區，至少可以省5分鐘，結果現在要往前開到接近田中天主堂，再左轉走新的連接道路，再接到大社路才進高鐵站區，如此大繞一圈，經過4個紅綠燈，平白浪費時間和油錢。

她指出，如果這裡能開通，從高鐵站到北斗市區只要5至10分鐘，比去田中鎮還近，遊客到北斗吃小吃的意願更高，她不懂這麼單純的工程為何會拖那麼久。