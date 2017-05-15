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抗議促協金縮水 里民核一廠陳抗

石門區里長、居民前往核一廠抗議。（民眾提供）

2017-05-15  15:46

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市石門區多位里長和居民在今天上午前往核一廠區抗議和遞交陳情書，訴求按發電量做為計算基礎的「促進電力發展營運協助金」（促協金）應同過往發放；核一廠後派出代表接下陳情書，允諾將再研議該案。

「核廢料遷出本區」、「核廢料馬上滾出去」，石門居民們拉起白布條，怒吼不滿。核一廠一號機從2014年12月10日起歲修停機迄今，每年發給當地居民的促協金隨而縮減。本來每人每年約領4500元，去年降到3000元，今年發放金額預估將會再下降。地方居民憤慨，指出核一廠一號機未發電不等於嫌惡設施不存在，故而街坊鄰居大串聯，一起到核一廠陳情抗議，要求發放金額比照往年，並補齊去年差額。

石門區里長、居民前往核一廠抗議。（民眾提供）

石門區里長、居民前往核一廠抗議。（民眾提供）

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