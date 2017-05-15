抗議促協金縮水 里民核一廠陳抗
2017-05-15 15:46
石門區里長、居民前往核一廠抗議。（民眾提供）
〔記者李雅雯／新北報導〕新北市石門區多位里長和居民在今天上午前往核一廠區抗議和遞交陳情書，訴求按發電量做為計算基礎的「促進電力發展營運協助金」（促協金）應同過往發放；核一廠後派出代表接下陳情書，允諾將再研議該案。
「核廢料遷出本區」、「核廢料馬上滾出去」，石門居民們拉起白布條，怒吼不滿。核一廠一號機從2014年12月10日起歲修停機迄今，每年發給當地居民的促協金隨而縮減。本來每人每年約領4500元，去年降到3000元，今年發放金額預估將會再下降。地方居民憤慨，指出核一廠一號機未發電不等於嫌惡設施不存在，故而街坊鄰居大串聯，一起到核一廠陳情抗議，要求發放金額比照往年，並補齊去年差額。
石門區里長、居民前往核一廠抗議。（民眾提供）
石門區里長、居民前往核一廠抗議。（民眾提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 男大生罹怪病一睡半個月 發病致性慾高漲狂自慰
- 生乳捲風波 台東獅會大陣仗駁已訂不取
- 抗議促協金縮水 里民核一廠陳抗
- 防駭有解？ 這款軟體爛到讓「WannaCry」跑不動...
- 新營客轉區產專區用地無法住宅用 地主爭取變更
網友回應
熱門新聞
- 獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲
- 債主變恩公！豬哥亮楊登魁2家人債情大糾葛
- 豬哥亮一生傳奇 宥勝悼他「這精神」最重要
- 女偷面膜瞎扯「愛美兼開運」 衰神上身被逮
- MLB》「基特跳」向前輩致敬 國民透納美技搏滿堂彩（影音）
- 棒球》曹錦輝後援1局 無失分安全下庄
- （獨家）「我欠他很多！」豬哥亮好友導演葉天倫爆哭
- 〈熱門族群〉成立20週年又推新機 宏達電演出慶祝行情?
- 綜藝天王豬哥亮病逝 粉絲慟
- 糾結18年…豬哥亮癌逝 謝金燕悲痛萬分
- （影音）余天奔豬哥亮靈堂被擋 呆坐路邊崩哭
- 家暴家庭孩子 用音樂回謝「觸愛」
- 李志銘／華麗與異色的想像 － 泉鏡花《天守物語》繪本談
- 炒出生涯最高票房 邱瓈寬聞豬哥亮死訊說…
- 縱放兒子隨地撒尿 強國媽讚：寶貝你好棒啊！
- 豬哥亮篤信神明 曾為求死求擲筊請示
- 《復仇者聯盟》男星睡夢中離世 享壽68歲
- 陳星沒事了！ PTT：豬哥亮逝世神救援
- 毋甘！秀場積革命情感 白冰冰嘆豬哥亮不敵病魔
- 醫師證實 豬哥亮睡夢中逝世
- 今日MLB戰績
- 萬年殿葉府千歲「想換衣帽」 立筊降旨
- 馬德里網賽納達爾5度摘冠 本季紅土全勝
- 5/15重要財經新聞一覽
- 金山蹦火仔漁船首發 青鱗魚回來了
- （桃園）垃圾泡水 宇鴻焚化廠飄惡臭
- 林依晨母親節心有餘悸 不當推拿害媽中風
- 外交部：友邦提案邀請台灣參與WHA
- 學童訪關山 體驗動植物生態
- 北韓又射彈 聯合國安理會將會商
- （影音）豬哥亮完成移靈儀式 法師幫唸口號
- 歌廳秀到豬哥秀 「豬式幽默」燃燒32年
- 豬哥亮拿金馬「特別貢獻獎」？ 官方單位表示…
- 祖孫乘坐電動輔助車 故障卡道路警方及時救援
- NBA》三分球就是他的招牌！柯瑞生涯季後賽進球超越皮爾斯
- 跛行不離棄 戴春香坐輪椅也要顧媽
- 豬哥亮讚謝金燕不靠爸 激謝金晶：妳很普通
- 韋禮安當孝子 爸媽看地兒買單
- 獨家》高市警局新禁酒令溯及既往 官警喊太嚴厲
- 通緝犯見到警察真開心 坐等免費警車去地檢署！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：抗議促協金縮水 里民核一廠陳抗
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分