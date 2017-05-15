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全國首例高架單軌議員憂景觀 南市交通局：可微調

南市先進運輸系採高架單軌建置，圖為日本北九州高架單軌系統。（記者蔡文居翻攝）

2017-05-15  15:26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員邱莉莉今天市政總質詢針對台南市先進運輸優先路網提出質詢，她表示，台南兩條路線被納入前瞻建設計畫，讓可行性大增，未來只許成功不許失敗，但其中綠線行經湯德章公園、測侯所等古蹟，且部分路面窄小，對舊城區的景觀恐造成影響。

交通局長林炎成表示，路面窄小的問題，可以透過工程設計改善，先前也都經過評估，至於經過古蹟區的部分，路線可以再進行微調，但不會大改。

邱莉莉表示，南市先進運輸系統綠線（府城橫貫線）和藍線一期（中華環線）將採高架單軌模式建置，這一模式每公里造價相對較便宜，對於汽機車路面使用的衝擊較緩和，如成功興建將是國內第一起高架單軌式的軌道建設。但正因無例可參，執行規劃時要更要謹慎留意。

她說，先進運輸系統預計108年綜合規劃核定、114年通車試營運，引起眾多市民關切，尤其行經市區中心的綠線，可檢討處不少，市府應再思考調整改善之道。

邱莉莉說，像路線經湯德章公園，車站就設在百年古蹟測侯所及太平境教會旁，這對古蹟及舊城區的景觀造成影響，屆時舊城區的天際線恐怕消失不見。

另外，綠線全長11.9公里，共設計17個車站，從平實營區至永華市政中心行車時間可能超過1小時，屆時「南捷恐怕會變慢鐵」。

她說，希望前瞻基礎輕軌一定要在台南落實，目前還有一年多時間供核定，以交通局一個科的人力恐無法負擔，在進入實質的期程，南市捷運工程處應趕快設立。

交通局長林炎成說，車程不致於要花1個小時，視車廂數而定，約3、40分鐘。

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  • 市議員邱莉莉表示，南市先進運輸系統未來只許成功不許失敗，但路線行經舊城區恐影響景觀。（記者蔡文居攝）

    市議員邱莉莉表示，南市先進運輸系統未來只許成功不許失敗，但路線行經舊城區恐影響景觀。（記者蔡文居攝）

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