防駭有解？ 這款軟體爛到讓「WannaCry」跑不動...

2017-05-15 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「WannaCry」從發動攻擊以來，已有150多國受害，各國相關單位都在尋求破解或徹底防範的辦法，而一名網友在臉書社團《爆料公社》貼出一張中標照，但畫面卻顯示「這個程式已停止回應」，讓原PO笑說：「電腦爛到病毒跑不動。」

勒索病毒「WannaCry」利用加密遭駭電腦檔案手段向事主勒索金錢，昨日傳出台灣一名網友因為賺得太少根本付不出勒索費，反而受到「WannaCry」駭客同情免費解鎖，現又有網友在《爆料公社》中貼文表示，疑因用的是古董級Windows XP爛到讓病毒根本跑不動，讓網友笑說：「不駭窮，也駭不了爛。該說是良心企業嗎？」

不少網友紛紛留言：「中毒中一半？」、「哈哈哈哈，原來戰勝病毒方法是用爛電腦」、「原來要有基本規格才有資格中毒啊」、「病毒：乾！系統不支援」、「這年頭還有人用XP真心佩服」、「這不失為一個防毒好辦法XD」，也有網友說應該不是電腦太爛，而是已經中毒所以才跑不動。