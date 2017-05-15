龍眼花銳減 國産纯蜜變稀有品漲幅驚人

因霸王寒流、春雨不足的異常氣候，蜂蜜連年歉收，農民大嘆國產蜂蜜快成「稀有品」。（記者顏宏駿攝）

2017-05-15 15:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣八卦山脈的龍眼蜜，現正進入採收尾聲，產量銳減7成，原因是氣候異常導致龍眼花開不足，再加上周邊農民使用農藥，導致蜜蜂銳減，許多蜂農調價因應，出現史上最大的4成漲幅。消費者說，再這樣下去，「純蜂蜜」恐變成「稀有品」，只有「貴族豪門」才吃得起。

二水鄉蜂農李東峰表示，他今年的龍眼花蜜採收期已在上週結束，200個蜂箱在前年至少可採收到5000台斤，今年只收成1500台斤左右。

他說，去年受霸王寒流影響，龍眼花銳減7成，他的產量就大減，原本寄望今年冬天氣候溫和，豈料龍眼花開時節，雨量不足，開花量再次銳減，又加上荔枝樁橡肆虐，農民使用「益達胺」防治，造成不少蜜蜂迷途而死。

他說，受氣候異常影響，養蜂已變成「低獲利」行業，他去年售價從每台斤200漲到260元，仍不夠工錢，今年產量更少，再度忍痛漲價，從260元漲到360元，這實在是不得已的事，因為堅持做「國產蜂蜜」，結果遭到「兩面夾攻」。

李東峰表示，所謂「兩面夾攻」就是國產蜂蜜生產成本不斷增加，只能調高價錢，但這兩年泰國蜂蜜大豐收，有商人從泰國進口廉價蜜「魚目混珠」，「客人會質疑我們為什麼一直漲價？」其實情非得已，養蜂很難有收益。

二水鄉農會總幹事蔡文琳表示，近3年來氣候異常，造成蜂蜜連年歉收，其中又以今年最慘，出現史上最大的漲幅，純蜂蜜成搶手貨，價格上漲可以預期，國人想吃優質蜂蜜，代價更高；其次，消費者也要提防不肖業者用假蜜或廉價調和蜜混充真蜜，流入市面。