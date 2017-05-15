包粽原物料上漲 乾魷魚、花生、香菇漲最多

2017-05-15 15:21

〔記者林彥彤／台北報導〕再過幾天就是端午節了，農委會今天公布包粽的相關物價，漲幅最多的是乾魷魚高達1成、其次則是花生仁與乾香菇，至於豬肉則出現7.3的漲幅。農委會強調，整體粽子價格漲幅不大，對於豬肉短缺問題也已啟動調節機制，提早將6月份豬隻在5月使用。

農委會統計室計算，包粽子的原物料價格漲幅最大的是乾魷魚，漲幅達1成（去年每公斤380元，今年418元），其次是花生仁（去年每公斤110.2元，今年120元），漲幅為8.9%，第三則是乾香菇（去年每公斤1200元，今年1300元）漲幅8.3%。

農委會漁業署表示，乾魷魚受國際產量影響，過去產量高達26公噸，今年則減產到僅有6公噸，整體價格也隨之上漲。對於花生仁和香菇價格調漲的部分，農糧署也說，主要是受天氣影響，因去年颱風重創中部嘉義花生產區，產量減少導致現在價格調漲，而香菇的部分則是菌種有弱化跡象，對抗逆境（高溫）能力變弱。

農委會副主委陳吉仲說，雖然部分物價今年有出現漲幅趨勢，不過也有部分農產品價格下降，如糯米、粽葉等，因此整體粽子價格漲幅不大。他並說，至於外界關心的豬肉短缺問題，今年每公斤77.5元，較去年72.3元上漲，畜牧處也將調節，提早將六月供應的豬隻移到五月使用。

全國計有135班的田媽媽料理班分享，今年原物料價格有稍漲，諸如香菇與蝦仁的漲幅都比去年高，但物料的漲幅還好，主要比較費成本的是包粽的人力。