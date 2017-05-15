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台東公共工程用再生粒料引疑慮 環局：安全無虞

2017-05-15  15:16

［記者張存薇／台東報導］台東縣請求高雄協助焚化垃圾，換回「再生粒料」引發民眾疑慮，環保局長謝清泉今天在議會答詢時強調，再生粒料經過處理、背景值檢驗，才會使用於台東市污水處理廠園區填土之用。

議員林參天質疑，環保局使用再生粒料需經在地同意，要求謝清泉保證「沒有問題」；議員洪宗楷則說，目前堆放這些再生粒料的污水處理場基地，地下水帶豐沛，擔心長期泡水、重金屬溶出污染環境。

謝清泉表示，所謂底渣經過水洗、噴選、熟化、穩定及重金屬測試後，變成「再生粒料」，依規定可用於公共工程，台東縣已向環保署申請。

謝清泉說明，高雄輕軌月台、日本東京外海填築均使用再生粒料，且再生粒料經過多道程序處理，重金屬不會溶出。

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  • 部分再生粒料已使用在台東市污水處理廠用地填土。（記者張存薇攝）

    部分再生粒料已使用在台東市污水處理廠用地填土。（記者張存薇攝）

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