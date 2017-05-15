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華南金控盃全國少棒錦標賽17縣市出擊 看冠軍賽抽機票

106年華南金控盃全國少棒錦標賽17縣市爭冠及世界少棒賽國手組隊權。（記者劉婉君攝）

2017-05-15  15:09

［記者劉婉君／台南報導］106年華南金控盃全國少棒錦標賽正在台南市開打，全國17個縣市爭奪冠軍盃，優勝隊伍將組成國家代表隊，參加7月在台南登場的2017第四屆WBSC世界盃少棒錦標賽。21日下午前往台南善化棒球場觀看冠軍賽的觀眾，有機會抽中台南—大阪雙人來回飛機票。

華南金控盃於14日至21日，在台南善化及歸仁棒球場同步開打，今天下午17支隊伍齊聚在台南市政府，共同召開記者會，由上一屆世界盃少棒錦標賽得獎球員李灝宇，台南市長賴清德、中華棒協副理事長林華韋、華南金控總經理張雲鵬等人為小選手們加油。

會中並為選手們舉行夢想心願牆活動，各縣市代表許下心願，絕大多數都是希望能和隊友們一起拿下冠軍，成為中華隊為台灣爭光，也有選手希望未來能加入職棒甚至大聯盟。

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  • 106年華南金控盃全國少棒錦標賽17縣市爭冠及世界少棒賽國手組隊權。（記者劉婉君攝）

    106年華南金控盃全國少棒錦標賽17縣市爭冠及世界少棒賽國手組隊權。（記者劉婉君攝）

  • 106年華南金控盃全國少棒錦標賽17縣市爭冠及世界少棒賽國手組隊權。（記者劉婉君攝）

    106年華南金控盃全國少棒錦標賽17縣市爭冠及世界少棒賽國手組隊權。（記者劉婉君攝）

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