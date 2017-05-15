「勒索」病毒自我檢測 高大教你4步驟

2017-05-15 15:08

〔記者蔡清華／高雄報導〕「勒索」病毒肆虐，高雄大學圖書資訊館提供簡易4步驟，教你如何自我檢測。

高雄大學指出，此波發起勒索攻擊的病毒WanaCrypt0r 2.0 是屬於主動攻擊的方式，與使用者瀏覽網頁行為無關，只要電腦連上網路就可能遭受攻擊，導致檔案被加密勒索。

該病毒的感染特徵主要是利用網路芳鄰的安全漏洞，利用TCP Port 445進行攻擊，使用者可於前端防護設備上限制Port 445連線，或於個人電腦防火牆上限制Port 445連線。

使用者也可以使用以下的檢測步驟，檢視自己的個人電腦是否遭受此病毒的感染：

1. 關閉網路連線（無線、有線均關閉）。

2. 啟動工作管理員，若是看到此兩隻程式，tasksche.exe 或 mssecsvc.exe，表示該電腦受到病毒感染，請即刻關機（拔掉電源也可）。

3. 以安全模式（F8按鍵）重新開機，備份剩餘未被加密檔案。

4. 重新安裝電腦，並更新更新微軟KB4012215（漏洞編號MS17-010） KB40122215：https://support.microsoft.com/zh-tw/help/4012215