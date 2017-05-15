| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

「勒索」病毒自我檢測 高大教你4步驟

2017-05-15  15:08

〔記者蔡清華／高雄報導〕「勒索」病毒肆虐，高雄大學圖書資訊館提供簡易4步驟，教你如何自我檢測。

高雄大學指出，此波發起勒索攻擊的病毒WanaCrypt0r 2.0 是屬於主動攻擊的方式，與使用者瀏覽網頁行為無關，只要電腦連上網路就可能遭受攻擊，導致檔案被加密勒索。

該病毒的感染特徵主要是利用網路芳鄰的安全漏洞，利用TCP Port 445進行攻擊，使用者可於前端防護設備上限制Port 445連線，或於個人電腦防火牆上限制Port 445連線。

使用者也可以使用以下的檢測步驟，檢視自己的個人電腦是否遭受此病毒的感染：

1. 關閉網路連線（無線、有線均關閉）。

2. 啟動工作管理員，若是看到此兩隻程式，tasksche.exe 或 mssecsvc.exe，表示該電腦受到病毒感染，請即刻關機（拔掉電源也可）。

3. 以安全模式（F8按鍵）重新開機，備份剩餘未被加密檔案。

4. 重新安裝電腦，並更新更新微軟KB4012215（漏洞編號MS17-010） KB40122215：https://support.microsoft.com/zh-tw/help/4012215

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：「勒索」病毒自我檢測 高大教你4步驟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.