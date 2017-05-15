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全台16縣市大雨特報 新北、桃竹山區豪雨特報

氣象局在今天下午將大雨特報擴及中南部縣市與台東，新北、桃竹山區更升級為豪雨特報。（中央氣象局）

2017-05-15  14:52

〔即時新聞／綜合報導〕梅雨季最強鋒面來襲，氣象局下午2點10分將大雨特報範圍擴大，中南部縣市也納入大雨特報範圍，部分地區甚至升級為豪雨特報。

中央氣象局指出，由於對流雲系發展旺盛，全台各地易有短時強降雨，今日中午12點45分針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣等10縣市發布大雨特報，下午2點10分擴大警報地區，包含雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等中南部縣市，以及東南部台東縣都納入大雨特報範圍。

另外新北市、桃園市、新竹縣等山區鄉鎮，氣象局升級為豪雨特報，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

目前桃園、新竹山區已經出現較大的雨勢，桃園復興的高坡國小最近1小時的累積雨量達62毫米，新竹橫山的內灣國小也有47.5毫米的時雨量。

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