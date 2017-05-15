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合庫銀備妥200億元銀彈 支持屏東拚綠能

2017-05-15  14:36

〔記者盧冠誠／台北報導〕合作金庫銀行為力挺政府綠能建設計畫，並支持屏東縣政府發展綠能城市，及協助綠能科技產業取得融資，全國首創並特別提供融資總額度達200億元的「屏東縣綠能貸款專案」。

合庫金（5880）暨合庫銀董事長廖燦昌今天帶領旗下南區區域中心及所屬屏東縣7家分行，與屏東縣長潘孟安簽署共同合作協議。

「我們把金庫搬來跟屏東縣政府合作！」廖燦昌說，合庫銀會全力配合該專案，來帶動屏東綠能產業發展。

廖燦昌表示，目前規劃最高貸款成數可達8成，利率也會壓到一個較低的水準，如果是資本支出，貸款期間最長可到15年，一般週轉金最多亦能到3年，讓資金規劃更有彈性。

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  • 「屏東縣綠能貸款專案」今天舉行合作啟動儀式，屏東縣長潘孟安（中）與合庫金暨合庫銀董事長廖燦昌（左二）及金融研訓院長黃博怡（右二）。（記者盧冠誠攝）

    「屏東縣綠能貸款專案」今天舉行合作啟動儀式，屏東縣長潘孟安（中）與合庫金暨合庫銀董事長廖燦昌（左二）及金融研訓院長黃博怡（右二）。（記者盧冠誠攝）

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