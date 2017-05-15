校安通報有幽靈？北市死30人卻有38人申請理賠

2017-05-15 14:33

〔記者張議晨／台北報導〕台北市議會今進行教育部門質詢，台北市議員王欣儀指出，北市103年度校安通報死亡人數有30人，但申請學生團保死亡理賠者卻有38人；104年度則有31人死亡，但申請理賠者卻有39人，連續2年都有8名「幽靈人口」。王欣儀批評，數字落差是想掩蓋事實，還是校安通報系統存有盲點，質疑校安通報並未落實。北市教育局長曾燦金回應，會在二週內提出檢討。

根據教育部《校園安全跟災害事件通報作業要點》規定，學生死亡是屬緊急事件，各級學校都要立即應變跟處理，同時在二小時內於校安系統完成通報。

王欣儀表示，北市近5年校安通報死亡人數有近200人死亡，平均每年都有40名學生身亡，但校安通報系統卻發生漏報狀況。她質疑，若學生死亡都能不通報，且教育局往年稽查卻未發現，完全不清楚問題癥結，這樣的校園管理、校安通報體系要如何讓家長安心。

除校安死亡人數與理賠人數存有落差外，北市近3年校園意外事件通報件數計有3444件，但申請意外理賠案件卻高達21089件，數字落差比例懸殊。王欣儀說，理賠件數與通報件數完全兜不起來，換算有超過8成校園意外事件都未完成通報，試問教育局要「掩蓋什麼，隱瞞什麼」，要求教育局應對此檢討通報標準。

曾燦金坦言，部分校安通報統計是採年度、學年度、且意外理賠在二年內都屬有效，所以每年通報跟理賠數字才會出現落差，會針對通報數字落差提出檢討。