校安通報有幽靈？北市死30人卻有38人申請理賠
2017-05-15 14:33
〔記者張議晨／台北報導〕台北市議會今進行教育部門質詢，台北市議員王欣儀指出，北市103年度校安通報死亡人數有30人，但申請學生團保死亡理賠者卻有38人；104年度則有31人死亡，但申請理賠者卻有39人，連續2年都有8名「幽靈人口」。王欣儀批評，數字落差是想掩蓋事實，還是校安通報系統存有盲點，質疑校安通報並未落實。北市教育局長曾燦金回應，會在二週內提出檢討。
根據教育部《校園安全跟災害事件通報作業要點》規定，學生死亡是屬緊急事件，各級學校都要立即應變跟處理，同時在二小時內於校安系統完成通報。
王欣儀表示，北市近5年校安通報死亡人數有近200人死亡，平均每年都有40名學生身亡，但校安通報系統卻發生漏報狀況。她質疑，若學生死亡都能不通報，且教育局往年稽查卻未發現，完全不清楚問題癥結，這樣的校園管理、校安通報體系要如何讓家長安心。
除校安死亡人數與理賠人數存有落差外，北市近3年校園意外事件通報件數計有3444件，但申請意外理賠案件卻高達21089件，數字落差比例懸殊。王欣儀說，理賠件數與通報件數完全兜不起來，換算有超過8成校園意外事件都未完成通報，試問教育局要「掩蓋什麼，隱瞞什麼」，要求教育局應對此檢討通報標準。
曾燦金坦言，部分校安通報統計是採年度、學年度、且意外理賠在二年內都屬有效，所以每年通報跟理賠數字才會出現落差，會針對通報數字落差提出檢討。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 男大生罹怪病一睡半個月 發病致性慾高漲狂自慰
- 生乳捲風波 台東獅會大陣仗駁已訂不取
- 抗議促協金縮水 里民核一廠陳抗
- 防駭有解？ 這款軟體爛到讓「WannaCry」跑不動...
- 新營客轉區產專區用地無法住宅用 地主爭取變更
網友回應
熱門新聞
- 獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲
- 債主變恩公！豬哥亮楊登魁2家人債情大糾葛
- 豬哥亮一生傳奇 宥勝悼他「這精神」最重要
- 女偷面膜瞎扯「愛美兼開運」 衰神上身被逮
- MLB》「基特跳」向前輩致敬 國民透納美技搏滿堂彩（影音）
- 棒球》曹錦輝後援1局 無失分安全下庄
- （獨家）「我欠他很多！」豬哥亮好友導演葉天倫爆哭
- 〈熱門族群〉成立20週年又推新機 宏達電演出慶祝行情?
- 綜藝天王豬哥亮病逝 粉絲慟
- 糾結18年…豬哥亮癌逝 謝金燕悲痛萬分
- （影音）余天奔豬哥亮靈堂被擋 呆坐路邊崩哭
- 家暴家庭孩子 用音樂回謝「觸愛」
- 李志銘／華麗與異色的想像 － 泉鏡花《天守物語》繪本談
- 炒出生涯最高票房 邱瓈寬聞豬哥亮死訊說…
- 縱放兒子隨地撒尿 強國媽讚：寶貝你好棒啊！
- 豬哥亮篤信神明 曾為求死求擲筊請示
- 《復仇者聯盟》男星睡夢中離世 享壽68歲
- 陳星沒事了！ PTT：豬哥亮逝世神救援
- 毋甘！秀場積革命情感 白冰冰嘆豬哥亮不敵病魔
- 醫師證實 豬哥亮睡夢中逝世
- 今日MLB戰績
- 萬年殿葉府千歲「想換衣帽」 立筊降旨
- 馬德里網賽納達爾5度摘冠 本季紅土全勝
- 5/15重要財經新聞一覽
- 金山蹦火仔漁船首發 青鱗魚回來了
- （桃園）垃圾泡水 宇鴻焚化廠飄惡臭
- 林依晨母親節心有餘悸 不當推拿害媽中風
- 外交部：友邦提案邀請台灣參與WHA
- 學童訪關山 體驗動植物生態
- 北韓又射彈 聯合國安理會將會商
- （影音）豬哥亮完成移靈儀式 法師幫唸口號
- 歌廳秀到豬哥秀 「豬式幽默」燃燒32年
- 豬哥亮拿金馬「特別貢獻獎」？ 官方單位表示…
- 祖孫乘坐電動輔助車 故障卡道路警方及時救援
- NBA》三分球就是他的招牌！柯瑞生涯季後賽進球超越皮爾斯
- 跛行不離棄 戴春香坐輪椅也要顧媽
- 豬哥亮讚謝金燕不靠爸 激謝金晶：妳很普通
- 韋禮安當孝子 爸媽看地兒買單
- 獨家》高市警局新禁酒令溯及既往 官警喊太嚴厲
- 通緝犯見到警察真開心 坐等免費警車去地檢署！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：校安通報有幽靈？北市死30人卻有38人申請理賠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分