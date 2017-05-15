竹市打造蜂巢旅館！ 營造獨居蜂生態環境
新竹市府打造蜂計畫，要在市區打造20座蜂旅館，首座蜂旅館在經國綠園道完成，市長林智堅鼓勵民眾也可在陽台製造蜂旅館，營造自然友善環境。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府將在市區架設20座獨居蜂旅館，市長林智堅今天與中華大學設計團隊和梧桐基金會在經國綠園道成功完成第一座蜂旅館架設工程，未來會由學生團隊進行1年的蜂監測，讓獨居蜂傳遞花粉的特性在城市蔓延，打造友善自然環境，架設地點包括公園、綠地及學校。
新竹市環保局與梧桐基金會、中華大學合作，進行城市20座蜂旅館的架設監測工作，更鼓勵民眾在家中陽台、庭院栽種花草植物，營造獨居蜂的適合環境，透過友善的自然環境，讓蜜蜂能在城市中飛舞及傳遞花粉。
環保局表示，這種獨居蜂並不是一般民眾認知的小蜜蜂或是會螫人的虎頭蜂，而獨居蜂，不會群居，更不會攻擊人，且獨居蜂常住在竹竿或磚牆繁殖後代，個性溫和，且因是獨居，只會單獨居住在蜂巢內，因此市府會在市轄的綠地、公園蓋建20座的蜂旅館，讓獨居蜂得以傳遞花粉。
市長林智堅說，新竹蜂計畫期許打造友善的自然環境，透過都市中的生態循環，讓市民與這些大自然物種更親近，透過觀察及互動，進而了解自然生態，除在經國綠園道，也會在關新公園、凌雲公園，清華大學、交通大學、中華大學、內湖國小、虎林國小等公園綠地架設蜂旅館。
有趣的是，中華大學學生團隊也透過再生資源設計適合獨居蜂居住的環境，像是利用舊課本或是竹筒、竹竿等自然物種，架設蜂巢，再透過太陽能板的電子遠端監控APP，了解獨居蜂來居住的情況，透過蜂旅館的觀察監測，了解城市自然生態的改變。
林智堅看到學生團隊設計的各種蜂旅館，直比是五星級的旅館，期許透過環保教育，讓學生和民眾得以觀察獨居蜂，讓自然生態永續循環。
環保局表示，未來竹市將有廿座蜂旅館，會進行1年的蜂旅館監測計畫，明年將舉辦蜂旅館成果展示，更鼓勵民眾在居家陽台營造棲地環境，一起進行獨居蜂的復育工程。
新竹市府打造蜂計畫，要在市區打造20座蜂旅館，首座蜂旅館在經國綠園道完成，市長林智堅鼓勵民眾也可在陽台製造蜂旅館，營造自然友善環境。（記者洪美秀攝）
新竹市府打造蜂計畫，要在市區打造20座蜂旅館，首座蜂旅館在經國綠園道完成，市長林智堅鼓勵民眾也可在陽台製造蜂旅館，營造自然友善環境。（記者洪美秀攝）
新竹市府打造蜂計畫，要在市區打造20座蜂旅館，首座蜂旅館在經國綠園道完成，市長林智堅鼓勵民眾也可在陽台製造蜂旅館，營造自然友善環境。（記者洪美秀攝）
新竹市府打造蜂計畫，要在市區打造20座蜂旅館，首座蜂旅館在經國綠園道完成，市長林智堅鼓勵民眾也可在陽台製造蜂旅館，營造自然友善環境。（記者洪美秀攝）
新竹市府打造蜂計畫，要在市區打造20座蜂旅館，首座蜂旅館在經國綠園道完成，市長林智堅鼓勵民眾也可在陽台製造蜂旅館，營造自然友善環境。（記者洪美秀攝）
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