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台電也中標！ 近8百台電腦遭勒索病毒入侵

電腦感染勒索病毒軟體「WannaCry」的畫面。（擷自James Chang臉書）

2017-05-15  14:33

〔即時新聞／綜合報導〕全國各地從昨日開始，陸續傳出遭到勒索病毒「WannaCry」攻擊的狀況，台電今（15日）證實，自上週六（13日）起，內部行政電腦也遭到勒索病毒襲擊，高達779台電腦「中標」，目前仍有約152台可能受到感染的電腦待援，台電表示此次受駭電腦為行政電腦，對供電不會造成影響。

綜合媒體報導，台電今坦承，上週六發現大林電廠有電腦遭勒索病毒「WannaCry」入侵，包括台電內部的總管理處及水、火力電廠等單位都傳災情，一度多達779台電腦疑似遭受感染，行政人員第一時間拔除網路線隔離搶救，目前仍有約152台電腦可能受到感染。

台電指出，各電廠相關人員今早已陸續處理，預計本日可完成清除；至於是否會影響供電，台電發言人強調，受感染的電腦為處理營運資訊、排班表等作業的行政電腦，與電廠供電系統無關，不會對供電產生影響。

台電電廠及電力調度中心掌控全國供電狀況，各電廠除自身操作以外，也需經由系統連線調度中心，接受電力各項調度，若遭勒索病毒攻陷，全台供電可能將受到嚴重威脅。

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