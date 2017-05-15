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豬哥亮病逝 醫師：大腸癌早發現可治療

2017-05-15  14:17

〔記者王俊忠／台南報導〕對於知名藝人豬哥亮在今晨病逝的消息，醫師出身的台南市前副市長顏純左在臉書po文說，令人遺憾！但不管豬哥亮的一生有多少爭議，仍然是精彩的！

顏純左特別指出，自己身為胃腸科醫師，在此要呼籲大家不要畏懼求醫，大腸癌這個疾病是可以早期發現的，如果有大號不順，請到醫院做檢查，有人會誤以為是痔瘡，疾病不會因為你不去檢查就不會來！

他說，台南市政府的行動醫院就有這項檢查，為了您的健康，請您撥個時間做健康檢查！

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  • 南市前副市長顏純左為豬哥亮病逝感不捨、並提醒大家大腸癌是可以早發現早治療。（記者王俊忠擷取自顏純左臉書）

    南市前副市長顏純左為豬哥亮病逝感不捨、並提醒大家大腸癌是可以早發現早治療。（記者王俊忠擷取自顏純左臉書）

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