豬哥亮病逝 醫師：大腸癌早發現可治療

2017-05-15 14:17

〔記者王俊忠／台南報導〕對於知名藝人豬哥亮在今晨病逝的消息，醫師出身的台南市前副市長顏純左在臉書po文說，令人遺憾！但不管豬哥亮的一生有多少爭議，仍然是精彩的！

顏純左特別指出，自己身為胃腸科醫師，在此要呼籲大家不要畏懼求醫，大腸癌這個疾病是可以早期發現的，如果有大號不順，請到醫院做檢查，有人會誤以為是痔瘡，疾病不會因為你不去檢查就不會來！

他說，台南市政府的行動醫院就有這項檢查，為了您的健康，請您撥個時間做健康檢查！