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中市議員要求凍漲房屋稅 市府：其餘5都均漲

2017-05-15  14:14

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市今年6月將重行評定房屋標準價格，影響明年房屋稅，引起民眾關切。台中市議員邱素貞、翁美春、陳淑華今天再度要求市府苦民所苦，凍漲自用自宅房屋稅。

邱素貞、翁美春表示，去年地價稅調漲，引起納稅人反彈，今年將重行評定房屋標準價格，會影響明年房屋稅，市府應審慎評估各項可行方案，希望凍漲自用自宅房屋稅。

陳淑華也說，房地稅基的調整必須有相對應的配套與機制，才能真正遏止囤地、炒房的大戶，否則受到影響的是只有1戶自住房屋的市民，甚至貸款的受薪階級，且在一例一休上路後，物價有上漲趨勢，市府應評估政策推出的影響，建議凍漲房屋稅，避免引起物價波動。

地方稅務局長陳進雄表示，核定房屋稅的標準包括房屋標準單價及地段率等，其中參考建材種類等級的房屋標準單價，台中現行仍沿用台灣省73年間制訂標準，已經30多年未調整，大幅偏離市場實際造價，影響租稅公平，屢遭監察院及審計處糾正，經評估有調整必要。

陳進雄指出，台灣22個縣市中，已有19個縣市調整房屋稅，其中更有2個縣市已調整2次；而在6都中，其他5都均調整，只有台中市未調整。

他強調，市長已指示應苦民所苦，兼顧民眾負擔及租稅公平，審慎評估考量可行方案，並提請不動產評價委員會審議。

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  • 市議員邱素貞、陳淑華、翁美春（由左至右）呼籲市府凍漲房屋稅。（記者張菁雅攝）

    市議員邱素貞、陳淑華、翁美春（由左至右）呼籲市府凍漲房屋稅。（記者張菁雅攝）

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