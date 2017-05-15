WannaCry全球肆虐 陳良基：台灣防病毒經驗豐富

2017-05-15 14:29

〔記者吳柏緯／台北報導〕勒索病毒WannaCry發威後的第一個上班日，各公司行號都嚴陣以待。科技部長陳良基上午表示，台灣的病毒防護機制與反應能力都不錯，所以受害相對輕微。

WannaCry從本月12日爆發至今，已經影響全球至少150個國家、超過20萬部電腦受害，雖然世界各地的資訊專家都設法想要找出防堵的方式，但是防不勝防。防毒軟體公司更指出，病毒已經變種，未來的防禦工作恐更加複雜。

科技部長陳良基上午參加公開活動時指出，科技部內的防堵機制做得不錯，因此並未出現災情，對於被駭風險更高的舊作業系統，也會全力清查、防禦。

對於台灣和俄羅斯、烏克蘭等國被列為這次的重災區，陳良基指出，台灣長久以來都是較頻繁被病毒攻擊的國家，因此相關的病毒防禦機制相對完備。他進一步指出，台灣在使用電腦上向來較有經驗，一般民眾對於病毒防護的謹慎程度也較高，所以這波攻擊爆發到現在，與其他國家相比，災情其實算輕。

現今的社群網站、通訊軟體發達，在這次的攻擊中也發揮了防禦功效。陳良基說，這次事件爆發後，在不少社群網站上都出現了教大家如何避免被勒索的資訊，有效避免災情進一步擴大。

關乎台灣資訊安全的《資通安全管理法草案》日前已送往立院，不過傳出有部分業者擔心成本上身而有不同意見。陳良基以這次的WannaCry災情為例，與其等到事後想辦法補救，不如就在事前將防護工作做好，可以減少付出不必要的代價。

不過陳良基也提醒，病毒無處不在，任何時候都要做好準備，才不會讓自己曝露於風險之中。

勒索病毒WannaCry全球肆虐，甚至連白宮也召開緊急會議應對。目前已知遭受攻擊的用戶，電腦中的檔案會被上鎖，除非依歹徒指示，以虛擬貨幣比特幣支付贖金，否則檔案無法開啟。根據外媒報導，比特幣虛擬帳戶自12日開始便湧入大量虛擬現金，顯示有不少受災戶願意「花錢消災」。