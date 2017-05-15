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垃圾堆有黃金 公所僱工陳志誠拾金不昧

2017-05-15  14:01

〔記者林國賢／雲林報導〕資源垃圾真有黃金！雲林縣林內鄉清潔隊僱工陳志誠上週整理資源回收物時，拾獲1條金項鍊、1只金戒指，雖價值相當他2個多月薪水，他卻不貪心立即送交警方招領。

林內鄉長張維崢指出，去年資源回收價格低迷，公所清潔隊一批回收物賣不出去，又因淋到雨造成紙類腐爛，他就請清潔隊重新整理，重新標售。

陳志誠與其他僱工整理回收物時，突然發現一只金飾小包包，他好奇把它打開，裡頭裝著1條蠻粗的金項鍊，還有1只金戒指，他趕緊招呼其他人鑑定，果真是真的黃金，立即回報，並送交警方招領。

張維崢說，陳志誠是臨時雇工，日薪僅1064元，這批金飾市價超過5萬，足足是他2個多月薪水，陳志誠拾金不昩態度讓人敬佩。

陳志誠表示，這批金飾可能對失主有特別意義，失主一定很著急，希望警方能夠早日找到失主。

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  • 陳志誠整理資源回收時，拾獲金項鍊與金戒指，馬上送警方招領。（記者林國賢攝）

    陳志誠整理資源回收時，拾獲金項鍊與金戒指，馬上送警方招領。（記者林國賢攝）

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