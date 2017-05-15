傳唱山歌 碧霞鄉土客家民謠劇團21日中壢開唱
2017-05-15 13:31
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市由已故國寶級「客家山歌歌后」賴碧霞，於民國82年成立的「碧霞鄉土客家民謠劇團」，21日（周日）下午2時將在中壢藝術館大廳，由現任團長趙彩雲與團員帶來《粽飄香‧傳統情‧歌聲亮》演出節目，此次演出有歌、有舞，採自由入場，內容融合客家傳統歌謠與現代客家流行歌，在端午佳節前夕，希望讓愛好客家歌謠的鄉親，有一個愉悅的週日午後時光。
此次表演由趙彩雲和已故劇團創辦人賴碧霞所傳承藝生，和優秀的老、中、青各年齡層團員共同演出；全場安排專業樂師團隊為現場伴奏，在賴碧霞作詞、陳雙雄作曲，節奏輕快的「人生一棚戲」中，熱鬧地載歌載舞掀起節目序幕。
節目中帶來老山歌、山歌仔、平板等動聽的客家傳統山歌；船伕歌、月有情、梳妝樓等客家小調；以及問卜、開金扇、十八摸、桃花開等多首好聽的男女對唱客家歌謠；最後由團員們合唱賴碧霞作詞作曲的客家流行歌「夜夜夢」，為演出劃下完美的句點。
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