| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
金馬獎頒特別獎 豬哥亮資格符合「傑出成就」 全台16縣市大雨特報 新北、桃竹山區豪雨特報 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

傳唱山歌 碧霞鄉土客家民謠劇團21日中壢開唱

2017-05-15  13:31

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市由已故國寶級「客家山歌歌后」賴碧霞，於民國82年成立的「碧霞鄉土客家民謠劇團」，21日（周日）下午2時將在中壢藝術館大廳，由現任團長趙彩雲與團員帶來《粽飄香‧傳統情‧歌聲亮》演出節目，此次演出有歌、有舞，採自由入場，內容融合客家傳統歌謠與現代客家流行歌，在端午佳節前夕，希望讓愛好客家歌謠的鄉親，有一個愉悅的週日午後時光。

此次表演由趙彩雲和已故劇團創辦人賴碧霞所傳承藝生，和優秀的老、中、青各年齡層團員共同演出；全場安排專業樂師團隊為現場伴奏，在賴碧霞作詞、陳雙雄作曲，節奏輕快的「人生一棚戲」中，熱鬧地載歌載舞掀起節目序幕。

節目中帶來老山歌、山歌仔、平板等動聽的客家傳統山歌；船伕歌、月有情、梳妝樓等客家小調；以及問卜、開金扇、十八摸、桃花開等多首好聽的男女對唱客家歌謠；最後由團員們合唱賴碧霞作詞作曲的客家流行歌「夜夜夢」，為演出劃下完美的句點。

廣告
  • 碧霞鄉土客家民謠劇團團員演出照。（碧霞鄉土客家民謠劇團提供）

    碧霞鄉土客家民謠劇團團員演出照。（碧霞鄉土客家民謠劇團提供）

  • 碧霞鄉土客家民謠劇團團員演出照。（碧霞鄉土客家民謠劇團提供）

    碧霞鄉土客家民謠劇團團員演出照。（碧霞鄉土客家民謠劇團提供）

  • 碧霞鄉土客家民謠劇團團員合照。（碧霞鄉土客家民謠劇團提供）

    碧霞鄉土客家民謠劇團團員合照。（碧霞鄉土客家民謠劇團提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：傳唱山歌 碧霞鄉土客家民謠劇團21日中壢開唱


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.