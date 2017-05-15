台東、日本長野簽訂產業合作備忘錄
2017-05-15 13:27
在黃健庭（右二）與長野縣阿智村村長熊谷秀樹（左二）見證下，國計處長余明勳（右一）與社長木下裕亮（左一）簽署「台東縣產業合作交流備忘錄」（台東縣政府提供）
［記者張存薇／台東報導］推動與日本產業交流，台東縣長黃健庭、台東縣觀光協會理事長潘貴蘭今天拜訪日本長野縣，簽訂農產品及溫泉等產業發展合作備忘錄。
縣府國際發展及計畫處指出，日本業者南信州菓子工房社長木下裕亮於去年兩度到訪台東，考察農特產品，認為包括洛神、檸檬、柑橘類等非常適合製作果乾，也希望利用日本食品技術將台東優質的農產加工，並行銷至日本市場或全球。
今天在黃健庭與長野縣阿智村村長熊谷秀樹見證下，國計處長余明勳與社長木下裕亮簽署「台東縣產業合作交流備忘錄」；另潘貴蘭同時也以鹿鳴溫泉酒店董事長、台東縣觀光協會理事長身分，分別與長野縣湯元Hotel阿智川社長山口清幸、阿智昼神觀光局社長白澤裕次簽署「溫泉觀光友好協定書」、「觀光產業友好協定書」，共同推動台日雙方旅遊。
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