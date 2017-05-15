取用更便利 竹市公設滅火器再升級！
新竹市副市長沈慧虹與消防局長李世恭共同為滅火器汰舊換新。（記者蔡彰盛攝）
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕竹市消防局為維護公共安全，去年發表首創全國唯一「消防寶寶造型滅火器保護箱體」後，今年再度將箱體升級，改善以往螺絲生鏽或遺失而無法固定箱體的狀況，改為卡榫式取用滅火器更方便，副市長沈慧虹示範後強調，希望落實對市民的防火宣導，更期盼能延續去年「火災零死亡」的紀錄，持續守護市民安全。
市長林智堅表示，竹市公設滅火器更換藥劑服務，累計至今已達4萬1601支，今年再編列60萬元，辦理公設滅火器性能檢測、藥劑更換；另為保護公設滅火器免於日曬雨淋，今年特別另外編列165萬元，可更換900具，作為逐年汰換公設滅火器消防寶寶箱體之用，消弭災害於初期，降低因火災而造成之損傷，強化火災預防工作，為市民營造幸福平安的快樂城市。
林智堅強調，維護市民安全一直是市府重要施政，上任後已編列1585萬元添購救災裝備，而消防人力編制，也從原來的262人，增加為306人，除積極提昇救災裝備器材、增加消防人力員額外，也提升「超勤加班費」計算時數，額度達全國最高，大大激勵消防人員的工作士氣，從汰換公設滅火器及增強消防戰力，打造竹市為安全宜居的先進城市。
消防局長李世恭表示，消防局每4個月派員進行公設滅火器巡檢作業，目前全面清查後計有3382處，可由Google表單查詢最新動態，包括藥劑日期及箱體外觀，今年也將消防寶寶箱體將原本螺絲固定方式改為卡榫式，防止螺絲生鏽或遺失而無法固定箱體，更可提升取用滅火器速度，而滅火器旁的使用說明，由原本「拉、拉、壓」，改為「拉、瞄、壓、掃」，以生動的圖畫，讓民眾一目了然，快速上手。
竹市竹光路一處鐵皮建築2樓4月7日下午發生火災，現場民眾發現火災後立即取用公設滅火器滅火，成功撲滅火勢，充分顯示設置公設滅火器的重要性，今年的汰換與升級，將可讓滅火器更能發揮效用，也讓民眾居家更安全。
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