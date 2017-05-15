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「音樂遊台灣」聆賞經典歌謠 雲林表演廳週六傳唱

2017-05-15  13:28

〔記者林國賢／雲林報導〕Muse Trio 繆斯三重奏今年規劃「音樂遊台灣｣音樂會，以環島台灣方式介紹「安平追想曲」、「關子嶺之戀」、「淡水暮色」、「港都夜雨」等代表台灣經典名曲，與民眾一起回顧台灣精彩而豐富的歷史。

雲縣府文化處長林孟儀表示，「Muse Trio繆斯三重奏」從2012開始每年都帶來音樂饗宴，週六（20日）於文化處音樂廳舉辦音樂遊台灣音樂會，透過代表台灣各地風土民情的經典歌謠，帶著大家漫遊台灣寶島。

林孟儀說，「安平追想曲」、「關子嶺之戀」、「淡水暮色」、「港都夜雨」等代表台灣各地的經典名曲，都將在音樂會中登場，還有「天公落水」、「耕農歌」、「原住民組曲」等，象徵台灣多元族群融合的歌謠。

音樂會更邀請廖秀齡老師擔任說書人，將揉合「Muse Trio繆斯三重奏」長笛、中提琴與豎琴結合的音符，帶領聽眾重回經典歌謠的創作現場、體驗聲韻之美。

「音樂遊台灣｣將於週六下午2時30分在雲林縣政府文化處表演廳演出，購票請洽兩廳院售票系統。

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  • Muse Trio繆斯三重奏將透過台灣各地經典歌謠，帶領大家漫遊台灣。（記者林國賢攝）

    Muse Trio繆斯三重奏將透過台灣各地經典歌謠，帶領大家漫遊台灣。（記者林國賢攝）

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